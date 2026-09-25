Weather Alert: कानपुर में 24 घंटे में लगातार 65 मिमी रिकार्ड बारिश, जानें कल कैसा रहेगा मौसम
कानपुर में पिछले 24 घंटों में 65 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली और ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में 24 घंटे में 65 मिमी बारिश दर्ज की गई
खराब मौसम के कारण शनिवार को 12वीं तक के स्कूल बंद
अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में काले बादलों का डेरा रहने, तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का सिलसिला शुक्रवार को देर शाम तक जारी रहा। वापस लौट रहे मानसून के सक्रिय होने से शहर में झमाझम बारिश हुई। इससे शहरवासियों को पिछले कुछ दिनों से धूप व उमस भरी गर्मी से राहत मिली।
बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने शहर के मौसम का मिजाज ही बदल दिया। गुरुवार रात से जो मेघ उमड़े-घुमड़े, वे शुक्रवार को भी जमकर बरसे। पिछले 24 घंटे में शहर में 65 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस था जो शुक्रवार को पांच डिग्री लुढ़ककर 25.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी पिछले 24 घंटे में 24.4 से तीन डिग्री गिरकर 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी वर्षा का पूर्वानुमान दिया है। खराब मौसम को देखते हुए डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने जिले में शनिवार को 12वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।
वहीं, सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी का अधिकतम व न्यूनतम प्रतिशत 98 रहा। पूरे दिन उत्तर-पूर्वी दिशा से 10.5 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलती रही।
केंद्र में इस वर्ष 25 सितंबर तक 261.1 मिमी बारिश का रिकार्ड दर्ज किया गया। जबकि मौसम विशेषज्ञ के अनुसार, जिले में सितंबर माह की सामान्य औसत बारिश 169 मिमी तक होती है। जो कि अब तक 92 मिमी अधिक है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि हवा का चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। एक गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से नमी एकत्रित हो गई। इसका प्रभाव लगातार वर्षा होने के रूप में देखने को मिल रहा है।
कानपुर सहित पूरे यूपी में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर बना रहेगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून यूपी से विदा हो सकता है, लेकिन उससे पहले बारिश का एक और दौर आना बाकी है, जिसकी शुरुआत पिछले 48 घंटों में हो चुकी है।
आंकड़ों पर एक नजर
- वर्ष 1981 के सितंबर महीने में 443 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जो सर्वाधिक रही। 28 सितंबर 1981 को एक ही दिन में 154 मिमी बारिश हुई थी।
- वर्ष 2021 में 17 सितंबर को 102.4 मिमी बारिश एक ही दिन में हुई थी।
- 13 सितंबर 2022 को भी 24 घंटे के भीतर 150.8 मिमी मूसलाधार बारिश का बड़ा रिकार्ड दर्ज किया गया था।
- 17 सितंबर 2024 को एक ही दिन में 120.6 मिमी रिकार्ड बारिश दर्ज हुई थी।
- वर्ष 2015 से 2020 तक में सितंबर महीने में कानपुर में बारिश का मिलाजुला असर रहा। इन वर्षों में 100 से 150 मिमी से भी कम वर्षा हुई।
- वर्ष 2026 (वर्तमान) चालू सितंबर महीने में बारिश सामान्य से काफी अधिक हो चुकी है। 25 सितंबर तक ही 261.1 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है।
- नोट : आंकड़े सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र पर आधारित हैं।