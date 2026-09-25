विद्या भारती का‘नमामि भारतम्’ आह्वान, कानपुर में 33 हजार छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने किया वंदे मातरम् का सामूहिक गायन

बारिश में भी नहीं थमा देशभक्ति का जोश, स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम्

- 32 विद्यालयों में प्रधानाचार्, शिक्षकों व 33 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने किया सामूहिक गायन

- विद्या भारती के आह्वान पर ‘नमामि भारतम्’ कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में कराया गया आयोजन

जागरण संवाददाता, कानपुर : शुक्रवार की सुबह, आसमान में घने बादल, रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच स्कूलों के अंदर देशभक्ति का नजारा साफतौर पर दिख रहा था। विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के आह्वान पर ‘नमामि भारतम्’ कार्यक्रम के अंतर्गत कानपुर नगर के 32 विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, शिक्षकों व 33 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने उत्साह एवं देशभक्ति की भावना के साथ सस्वर वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया। सुबह से हो रही बारिश के बीच विद्यार्थियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। सुबह 11 बजे हुई विशेष सभा में पंक्तिबद्ध खड़े बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जब एक स्वर में वंदे मातरम् गाया तो पूरा परिसर गूंज उठा। बच्चों के चेहरों पर गर्व और आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव साफ झलक रहा था।

विकास नगर स्थित जय नारायण विद्या मंदिर इंटर कालेज में मुख्य अतिथि प्रो. अरविंद दीक्षित व विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य नन्द किशोर मिश्र ने विद्यार्थियों को राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वंदे मातरम केवल केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणास्रोत रहा है। यहां उप-प्रधानाचार्या डा. नमिता गुप्ता, शिक्षक आशुतोष सत्यम झा समेत 100 से ज्यादा आचार्य व करीब आठ सौ विद्यार्थी उपस्थित रहे। जवाहर नगर स्थित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कालेज के प्रिंसिपल राममिलन सिंह ने बताया कि 26 स्टाफ सदस्यों के साथ 854 विद्यार्थियों ने वंदे मातरम् का सस्वर गायन किया। यहां प्रबंध निदेशक डा. पूजा अवस्थी व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इसी स्कूल की न्यू आजाद नगर सतबरी रोड स्थित शाखा की प्रिंसिपल आकांक्षा सिंह ने बताया कि 32 स्टाफ के साथ 198 विद्यार्थियों ने सामूहिक वंदे मातरम् गाया। विद्यार्थियों ने कहा कि समूह में वंदे मातरम् गाते हुए एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। नवाबगंज स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म इंटर कालेज के प्रिंसिपल राकेश त्रिपाठी ने बताया कि सभागार में पंक्तिबद्ध होकर विद्यार्थियों ने सस्वर वंदे मातरम का गायन किया। विद्या भारती के प्रदेश निरीक्षक अयोध्या मिश्र ने बताया कि प्रांत स्तर पर 500 विद्यालयों में दो लाख विद्यार्थियों के साथ सामूहिक वंदे मातरम गायन कराने का लक्ष्य लिया गया था। खराब मौसम के बाद भी लक्ष्य के सापेक्ष 55 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल व विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक भवानी भीख ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि सभी देशवासियों की भावना है। इस गायन के जरिए बच्चों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया।

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वंदे मातरम् गायन के ये तीन मुख्य उद्देश्य रहे :

- राष्ट्रभक्ति जगाना: नई पीढ़ी में देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना मजबूत करना।

- सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना : वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर बच्चों को इसके ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका से अवगत कराना।

- सामूहिक चेतना : एक साथ, एक स्वर में गायन से विद्यार्थियों में अनुशासन, सामूहिकता और गौरव का भाव पैदा करना।