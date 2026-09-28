कानपुर को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, 4 घंटे में दिल्ली का सफर

जागरण संवाददाता, कानपुर। वाराणसी-नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। इसका फायदा कानपुर के लोगों को भी मिलेगा। चार घंटे में ये ट्रेन दिल्ली पहुंचा देगी। हाइस्पीड स्लीपर ट्रेन से उद्यमियों और आम यात्रियों के लिए दिल्ली, बनारस का सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। ये ट्रेन वाराणसी से निकलकर प्रयागराज, कानपुर होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी।

ट्रेन की टाइमिंग यात्रियों के समय की बचत को ध्यान में रखकर तय की गई है। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज से रात में ट्रेन पकड़कर यात्री तड़के ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिससे उनको पूरा दिन कामकाज के लिए मिल जाएगा। वहीं, दिल्ली से देर रात ये ट्रेन निकलेगी। ट्रेन की समय सारिणी जारी नहीं की गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही समय का पता चल सकेगा।