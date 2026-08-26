कानपुर के ग्रीन पार्क में 28 अगस्त से UP T-20 लीग का दूसरा चरण होगा शुरू, तैयार हुईं खास पिचें

जागरण संवाददाता, कानपुर। दो वर्ष के बाद यूपी टी-20 लीग का कारवां बुधवार को एक बार फिर शहर पहुंचेगा। 28 अगस्त से होने वाले यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण के लिए स्टेडियम में तैयारियों जोरों पर है।

लीग के दूसरे चरण में होने वाले मुकाबलों के लिए लखनऊ व मेरठ की टीम दोपहर तक शहर पहुंचेगी। वहीं, 27 अगस्त को काशी, गोरखपुर, नोएडा और कानपुर की टीम भी मुकाबलों के लिए शहर आएगी।

28 अगस्त को ग्रीन पार्क स्टेडियम की मेजबानी में काशी बनाम नोएडा के बीच डे-नाइट मुकाबला खेला जाएगा।

यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि लखनऊ से मेरठ व लखनऊ फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी सड़क मार्ग से दोपहर तक शहर पहुंचेंगे। कानपुर, काशी, गोरखपुर और नोएडा की टीम होटल लैंडमार्क में रुकेंगी, जबकि लखनऊ की टीम होटल प्रिस्टिन तथा मेरठ की टीम होटल इटरनिटी में ठहरेगी।