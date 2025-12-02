जब भी मरूंगा हंसते हुए मरूंगा... इंस्टाग्राम पर रील बना कानपुर के Dial-112 के सिपाही ने दी जान

Language
    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    कल्याणपुर में यूपी 112 के एक सिपाही ने अपने किराए के मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम पर दो रील मिली हैं, जिन ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण, कल्याणपुर(कानपुर)। जब भी मरूंगा हंसते हुए मरूंगा, क्योंकि जीते जी रोया बहुत हूं...इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद यूपी 112 नंबर पर तैनात एक सिपाही ने जान दे दी। मंगलवार दोपहर कल्याणपुर के आइआइटी सोसाइटी के माधवपुरम स्थित किराये के मकान में उसका शव फंदे से लटका मिला। एडीसीपी अर्चना सिंह समेत थाने का फोर्स व फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच की। पुलिस की जांच में मोबाइल पर बनी इंस्टाग्राम आइडी पर सिपाही के दो रील अपलोड थे।

    पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिया और स्वजन को घटना की जानकारी दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि सिपाही दो-तीन बार अपनी पत्नी से मारपीट कर चुका है। 26 नवंबर को ही पत्नी बच्चों को लेकर मथुरा अपनी ससुराल चली गई।

     

    मूलरूप से मथुरा के गोवर्धन थानाक्षेत्र निवासी 30 वर्षीय सिपाही मान महेंद्र सिंह यूपी 112 में तैनात थे। परिवार में पत्नी कविता, बेटा तेजस और छोटू हैं, जो अपनी ससुराल मथुरा में ही रहते हैं। जबकि मान महेंद्र यहां कल्याणपुर के आइआइटी माधवपुरम स्थित पूर्व ब्लाक प्रमुख अजय यादव के चार मंजिला मकान की पहली मंजिल पर किराये के मकान में दो माह पहले रहने आए थे। इसी मकान में दो दारोगा मोहित सोनी व हितेंद्र कुमार भी रहते हैं।

     

    मंगलवार दोपहर हितेंद्र कुमार किसी काम से निकल रहे थे तो अपना हेलमेट लेने मान महेंद्र सिंह के कमरे पर पहुंचे। आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आया। अनहोनी की आशंका जब खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर झांका तो सिपाही का शव पंखे से रस्सी के सहारे फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी उच्चाधिकारी को दी गई। इसके बाद एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ,एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार समेत थाने का फोर्स व फोरेंसिक टीम पहुंची। दरवाजा तोड़कर शव को उतारा गयाा और घटना की जानकारी स्वजन को दी।

     

    फाेरेंसिक जांच के दौरान मोबाइल देखा गया। उसमें सोमवार देर रात इंस्टाग्राम पर दो रील अपलोड मिली। पहली रील के वीडियो में वह बोल रहा था कि जब भी मरूंगा तो हंसते हुए मरुंगा, क्योंकि जीते जी बहुत रोया हूं। इसी तरह से दूसरे वीडियो में वह बोला, रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर..। फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर मोबाइल कब्जे में ले लिया।

     

    पत्नी बोली- महेंद्र ने 27 को बच्चों से आखिरी बार की थी बात

    पत्नी कविता ने फोन पर बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। वह कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। इधर उन्हाेंने कुछ रुपये किसी से उधार ले रखे थे, जिसको लेकर वह तनाव में ज्यादा थे। 26 नवंबर को वह बच्चों को लेकर ससुराल मथुरा आ गई थीं। 27 को पति ने बच्चों से फोन पर आखिरी बार बात की। इसके बाद जब भी मैंने फोन मिलाया। उन्होंने बात नहीं की। वहीं, पति के बड़े भाई हरेंद्र मान सिंह ने सोमवार रात को ही फोन किया था। पति ने उनसे कहा कि अभी ड्यूटी पर जा रहा हूं। बाद में बात करूंगा। इसके बाद काल काट दी थी।

     

    दिवंगत सिपाही के परिवार को घटना की जानकारी दी गई है। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि उनकी पत्नी 26 नवंबर को ही बच्चों को लेकर अपनी ससुराल मथुरा गई थीं। परिवार के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
    - दिनेश त्रिपाठी, डीसीपी पश्चिम