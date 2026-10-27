OPD Today 28 Oct: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।
आज की ओपीडी: डॉक्टरों की सूची
कानपुर नगर: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
अन्य जिलों और अस्पतालों में जहां अलग समय दिया गया है, वहां वही समय मान्य होगा।
कानपुर नगर — एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. अमृता श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग
|डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. शिशिर धर
|सर्जरी स्पेशल ओपीडी
|डा. कुश पाठक
|नेत्र रोग
|डा. पारुल सिंह
|सर्जरी
|डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
|हड्डी रोग
|डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
कानपुर नगर — जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टर
|न्यूरोलाजी
|डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
|न्यूरो सर्जरी
|डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. मोहित त्रिपाठी
|यूरोलाजी
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी
|डा. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन
|डा. रिचा अग्रवाल
कानपुर नगर — उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|फिजिशियन
|डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
|सर्जन
|डा. बीके सिंह
|ईएनटी
|डा. बृजेंद्र शुक्ला
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
कानपुर नगर — हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टर और समय
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
|कार्डियक सर्जरी
|डा. संदीप गौतम — सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक; डा. अनिल कुमार — दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक
कानपुर नगर — मुरारी चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
कानपुर नगर — कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
फतेहपुर — मेडिकल कॉलेज
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान और गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेता पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
फतेहपुर — जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान और गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श, शैलेंद्र पटेल
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
हमीरपुर — जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टर
|07
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|08
|हड्डी रोग
|डा. विपिन राजपूत
|101
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|102
|फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|114
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|115
|नाक, कान और गला
|डा. विकास यादव
|116
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|120
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|122
|मनोरोग
|डा. नीता वर्मा
|126
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
महोबा — जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मनोरोग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल: 9648537714
कानपुर देहात — मेडिकल कॉलेज
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान और गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480
बांदा — जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक, कान और गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
बांदा — रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
उरई — जिला चिकित्सालय
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|सर्जरी
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान और गला
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|नेत्र रोग
|डा. एके पांडेय
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973
उरई — राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि रोग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव
|बाल रोग
|डा. दिव्या पिपरिया
|मनोरोग
|डा. प्रवीन सचान
|दंत रोग
|डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान और गला
|डा. एसके राठौर
|चर्म रोग
|डा. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. मोहन मातरिया
सीएमएस मेडिकल कॉलेज: 9454369390
इटावा — बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जरी
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान और गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
इटावा — उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव
|कार्डियो
|डा. विजय गैरोला
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा
|नेत्र रोग
|डा. रीना शर्मा
|हड्डी रोग
|डा. दिनेश कुमार
|बाल रोग
|डा. दुर्गेश कुमार
फर्रुखाबाद — डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षत जोयल
|फिजिशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग
|डा. विवेक सक्सेना
|हृदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान और गला
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
कन्नौज — राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक, कान और गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
कन्नौज — जिला अस्पताल, जसौली
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टर
|2
|हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|3
|फिजिशियन
|डा. चितरंजन
|4
|विभाग का विवरण उपलब्ध नहीं
|डा. निकेतन सक्सेना
|12
|ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|13
|बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|19
|दंत रोग
|डा. अरविंद
|20
|नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|26
|सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|27
|मनोरोग
|डा. स्वाति कटियार
|28
|फिजिशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टर
|2
|फिजिशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|3
|विभाग का विवरण उपलब्ध नहीं
|डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
औरैया — जिला संयुक्त चिकित्सालय
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / उपलब्धता
|नाक, कान और गला
|डा. मनोज कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग
|डा. विनोद कुमार
|नेत्र रोग
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|मनोरोग
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग
|उपलब्ध नहीं
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
उन्नाव — जिला पुरुष अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन / फिजिशियन
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव
|नेत्र रोग
|डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार
|सर्जरी
|डा. वीसी पांडेय
|चेस्ट रोग
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. निधि
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
चित्रकूट — जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान और गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग
|डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
महत्वपूर्ण सूचना: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि कर लें।