Hospitals OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 26 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

विभाग / अस्पताल चिकित्सक

एलएलआर अस्पताल

सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा

मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी

नाक, कान और गला रोग डा. मो. काजी साकिब

मेडिसिन विभाग डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार

त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत

बाल रोग विभाग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला

नेत्र रोग विभाग डा. नम्रता पटेल

हड्डी रोग विभाग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर

जीएसवीएसएस पीजीआइ

न्यूरोलाजी विभाग डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान

न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा

यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल

नेफ्रोलाजी विभाग डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी

पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल

दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता

चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी

सर्जन डा. वीकेएस कटियार

ईएनटी डा. अपूर्वा

नेत्र रोग डा. बीडी सेठ

आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार

बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे

त्वचा रोग डा. अरुण सहगल

मनोरोग डा. आरती

हृदय रोग संस्थान

मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान

कार्डियक सर्जरी विभाग डा. नीरज प्रकाश

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय