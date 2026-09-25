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Hospitals OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 26 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 25 Sep 2026 10:19 PM (IST)

कानपुर, उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की 26 सितंबर की ओपीडी सूची जारी की गई ...और पढ़ें

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HighLights

  1. 13 जिलों के अस्पतालों की 26 सितंबर की ओपीडी सूची

  2. कानपुर, उन्नाव सहित प्रमुख शहरों के डॉक्टरों की उपलब्धता

  3. सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी का समय

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सहित आसपास के जिलों के विभिन्न अस्पतालों में ओपीडी की पूरी सूची यहां पर दी गई है। प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार उपलब्ध हैं। इस सूची में कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, फतेहपुर, उरई, फर्रुखाबाद, बांदा, चित्रकूट, इटावा, और अन्य जिलों के अस्पतालों की ओपीडी डिटेल्स शामिल हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं।

कानपुर : आज की ओपीडी — शनिवार

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
एलएलआर अस्पताल
सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन विभाग डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत
बाल रोग विभाग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग विभाग डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग विभाग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ
न्यूरोलाजी विभाग डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी विभाग डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी डा. अपूर्वा
नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी विभाग डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार
नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

कानपुर देहात : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर : 9506502480

कन्नौज : आज की ओपीडी

राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा | सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. इमरान अली
अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी
बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग डा. विवेक कुमार
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह : 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली | सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कक्ष / विभाग चिकित्सक
कक्ष 2 - हड्डी रोग डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 - फिजीशियन डा. चितरंजन
कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 - ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 - बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 - दंत रोग डा. अरविंद
कक्ष 20 - नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 - सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 - मनोरोग डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 - फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव — फिजीशियन; डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी : 9454455303

फतेहपुर : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डा. संतोष
जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग डा. मूलचंद
नेत्र रोग डा. आदर्श
हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग डा. सोनम सचान

हमीरपुर : जिला अस्पताल ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा / विभाग चिकित्सक
कमरा 07 - त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 - हड्डी रोग डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
कमरा 101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 - फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 - जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा 115 - नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा 116 - दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

उन्नाव : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र रोग डा. संजीव कुमार
सर्जरी डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग डा. घनश्याम साजिदा, विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया
त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सुनीता
सीएमओ उन्नाव : 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल : 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल : 8318233993

उरई : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
जिला चिकित्सालय
अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी डा. केपी सिंह
बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला डा. बीपी सिंह
नेत्र विभाग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप
अस्थि रोग डा. प्रांशु शर्मा
सर्जरी डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. सुधा गंगवार
बाल रोग डा. कामिनी राजपूत
मनोरोग डा. आशीष कुमार
दंत रोग डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डा. मधुलिका गुप्ता
टीबी एंड चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज : 9454369390
जिला अस्पताल सीएमएस : 9415532973

महोबा : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
मनोरोग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग डा. डीके राय

फर्रुखाबाद : आज की ओपीडी

डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल | सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल
फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग डा. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

औरैया : आज की ओपीडी

जिला अस्पताल | सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
बाल रोग डा. पंकज कुमार
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
नेत्र रोग डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग डा. मंजू सचान
दंत रोग डा. मोहित गहोई
नाक, कान, गला नहीं
मनोरोग नहीं
हड्डी रोग नहीं
जनरल सर्जन नहीं

चित्रकूट : जिला अस्पताल ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक, कान, गला डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार : 8005192745

बांदा : आज की ओपीडी

जिला अस्पताल : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक, कान, गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह
मनोरोग डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल — सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
मेडिसिन डा. आकिव फारूकी
सर्जरी डा. संजय कुमार
बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि
चर्म रोग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग डा. निधि गुप्ता
स्त्रीरोग डा. मीनाक्षी

इटावा : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डा. संतोष
जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग डा. मूलचंद
नेत्र रोग डा. आदर्श
हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग डा. सोनम सचान