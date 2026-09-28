OPD List Today: कानपुर समेत 13 जिलों में डॉक्टरों की पूरी लिस्ट, जानें किस अस्पताल में कौन सा डॉक्टर मिलेगा

|कानपुर नगर
LLR अस्पताल
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समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- सर्जरी: डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
- मेडिसिन: डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
- मनोरोग: डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
- नाक, कान, गला: डा. हरेंद्र कुमार
- त्वचा रोग: डा. श्वेतांक
- बाल रोग: डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
- दंत रोग: डा. पंकज श्रीवास्तव
- नेत्र रोग: डा. शालिनी मोहन
- हड्डी रोग: डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
|कानपुर नगर
GSVSS PGI
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- न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
- न्यूरोसर्जरी: डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
- गैस्ट्रो मेडिसिन: डा. ध्रुव ठाकुर
- इंडोक्राइनोलाजी: डा. विशाल गुप्ता
- यूरोलाजी: डा. अनिल वैद
- पेन मेडिसिन: डा. रिचा अग्रवाल
|कानपुर नगर
उर्सुला अस्पताल
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- फिजिशियन: डा. बीरबल
- सर्जन: डा. प्रशांत मिश्रा
- ईएनटी: डा. प्रवीन सक्सेना
- नेत्र रोग: डा. अमित सक्सेना
- आर्थोपेडिक: डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
- बाल रोग: डा. सूरज शिवहरे
- त्वचा रोग: डा. अरुण सिंघल
|कानपुर नगर
हृदय रोग संस्थान
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- मेडिसिन: डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
- सर्जरी: डा. नीरज कुमार
|कानपुर नगर
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
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- चेस्ट रोग विशेषज्ञ: डा. आनंद कुमार
|कानपुर नगर
कांशीराम चिकित्सालय
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- नेत्र रोग: डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
- आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
- बाल रोग: डा. सतीश कुमार
- त्वचा रोग: डा. आशीष कटियार
|औरैया
जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- बाल रोग: डा. विनोद कुमार
- चेस्ट फिजिशियन: डा. अवधेश कटियार
- नाक, कान, गला: डा. मनोज कुमार
- नेत्र रोग: डा. राम प्रकाश
- स्त्री रोग: डा. मंजू सचान
- दंत रोग: डा. मोहित गहोई
- मनोरोग: नहीं
- हड्डी रोग: नहीं
- जनरल सर्जन: नहीं
|बांदा
जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार
- सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार
- जनरल सर्जन: डा. प्रतीक्षा गुप्ता
- फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
- नाक, कान, गला: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
- बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
- नेत्र रोग: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
- हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
- स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह
- मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता
- दंत रोग: डा. प्रसून खरे
|बांदा
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
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समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक
- मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी
- सर्जरी: डा. संजय कुमार
- बाल रोग: डा. अनीता अग्रहरि
- चर्म रोग: डा. कुंदन चौहान
- अस्थि रोग: डा. मनोज वर्मा
- ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव
- नेत्र रोग: डा. आकाश श्रीवास्तव
- मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह
- टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह
- दंत रोग: डा. निधि गुप्ता
- स्त्री रोग: डा. मीनाक्षी
|चित्रकूट
जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- जनरल सर्जन: डा. साकिब अनवर
- फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
- नाक, कान, गला: डा. राम नरेश राजपूत
- जनरल फिजिशियन: डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
- बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
- नेत्र रोग: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
- हड्डी रोग: डा. एके मोहन
- स्त्री रोग: डा. रफीक अंसारी
- दंत रोग: डा. राजीव पाल
- गैर संचारी रोग: डा. भास्कर सिंह
|इटावा
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- जनरल मेडिसिन: डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव
- श्वसन OPD: डा. विकास राजपूत
- बाल रोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
- जनरल सर्जन: डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
- दंत रोग: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
- नाक, कान, गला: डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|इटावा
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
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- जनरल मेडिसिन: डा. विजय कुमार वर्मा
- ईएनटी: डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता
- त्वचा रोग: डा. स्वेता एस. कुमार
- स्त्री रोग: डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी
- जनरल सर्जरी: डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
- नेत्र रोग: डा. मीनू बब्बर
- हड्डी रोग: डा. सुनील कुमार
- बाल रोग: डा. गनेश कुमार वर्मा
- श्वसन संबंधी मेडिसिन: डा. आशीष कुमार गुप्ता
|फर्रुखाबाद
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- जनरल सर्जन: डा. अक्षय जोयल
- फिजीशियन: डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
- बाल रोग: डा. विवेक सक्सेना
- नेत्र रोग: डा. मेघा सक्सेना
- हड्डी रोग: डा. ऋषिकांत वर्मा
- ह्रदय रोग: डा. मनोज पांडेय
- चेस्ट फिजीशियन: डा. अंकित मिश्रा
- नाक-कान-गला: डा. नवनीत कुमार
- पैथोलाजिस्ट: डा. जय सिंह
- माइक्रोबायोलिस्ट: डा. प्रवीन कुमार
- दंत रोग: डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
|कानपुर देहात
मेडिकल कालेज
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
- नाक, कान, गला: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
- स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. सविता साहू
- हड्डी रोग: डा. राम कुमार गौतम
- बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता
- नेत्र रोग: डा. जयवर्धन
- त्वचा रोग: डा. प्रसून सचान
- मनोचिकित्सा: डा. धर्मवीर चौधरी
- सर्जरी: डा. जसवीर
- दंत रोग: डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
|महोबा
जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- मनोरोग: काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
- नाक, कान, गला: डा. नरेंद्र राजपूत
- मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
- बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद
- सर्जन: डा. राहुल कुमार
- हड्डी रोग: डा. हेमेंद्र
- नेत्र रोग: डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
|हमीरपुर
जिला अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- कमरा 07, त्वचा रोग: डा. अतुल वर्मा
- कमरा 08, हड्डी रोग: डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
- कमरा 101, जनरल सर्जरी: डा. महेंद्र सिंह
- कमरा 102, फिजीशियन: डा. परमेंद्र प्रजापति
- कमरा 114, जनरल OPD: डा. मोहित
- कमरा 115, नाक, कान व गला: डा. विकास यादव
- कमरा 116, दंत रोग: डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
- कमरा 120, नेत्र रोग: डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
- कमरा 126, बाल रोग: डा. आशुतोष निरंजन
|उरई
जिला चिकित्सालय
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- अस्थि रोग: डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
- सर्जरी: डा. रंजीत परिहार
- बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
- जनरल मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
- दंत रोग: डा. गरिमा तिवारी
- नाक, कान, गला: डा. बीपी सिंह
|उरई
जिला नेत्र चिकित्सालय
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- नेत्र विभाग: डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973
|उरई
राजकीय मेडिकल कालेज
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- जनरल मेडिसिन: डा. जीतम सिंह, डा. पारुल
- अस्थि रोग: डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
- सर्जरी: डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे
- प्रसूति एवं स्त्री रोग: डा. शिल्पा यादव
- बाल रोग: डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल
- मनोरोग: डा. आशीष कुमार
- दंत रोग: डा. हरमूर्ति सिंह
- नेत्र रोग: डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
- नाक, कान, गला: डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह
- चर्म रोग: डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
- टीबी एंड चेस्ट: डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस: 9454369390
|कन्नौज
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- जनरल मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
- जनरल सर्जरी: डा. इमरान अली
- अस्थि रोग: डा. अंबर बरयानी
- बाल रोग: डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
- प्रसूति रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
- नाक-कान-गला: डा. नितिन कुमार
- मानसिक रोग: डा. विवेक कुमार
- दंत रोग: डा. हर्षिता गौतम
- नेत्र रोग: डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
- त्वचा रोग: डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
|कन्नौज
जिला अस्पताल, जसौली
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- कक्ष 2, हड्डी रोग: डा. सूरज कुमार
- कक्ष 3, फिजीशियन: डा. चितरंजन
- कक्ष 4: डा. निकेतन सक्सेना
- कक्ष 12, ईएनटी: डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
- कक्ष 13, बाल रोग: डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
- कक्ष 19, दंत रोग: डा. अरविंद
- कक्ष 20, नेत्र रोग: डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
- कक्ष 26, सर्जन: डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
- कक्ष 27, मनोरोग: डा. स्वाति कटियार
- कक्ष 28, फिजीशियन: डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग: कक्ष 2 में डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन); कक्ष 3 में डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
|उन्नाव
जिला पुरुष अस्पताल
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- नाक, कान और गला: डा. निरुपम अवस्थी
- मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
- बाल रोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
- नेत्र रोग: डा. संजीव कुमार
- सर्जरी: डा. संजय वर्मा
- हड्डी रोग: डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान
- त्वचा रोग: डा. प्रियंका श्रीवास्तव
- दंत रोग: डा. अमरेश कुमार
- एनसीडी क्लीनिक: डा. अमित तिवारी
- फीवर क्लीनिक: डा. सत्येंद्र
- मानसिक रोग: डा. विकास दीक्षित
|उन्नाव
जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग:डा. अर्चना
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
|फतेहपुर
मेडिकल कालेज
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समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
- मेडिसिन: डा. संतोष कुमार, शुभम
- नाक, कान, गला: डा. तरुण, डा. अभिनव
- स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
- हड्डी रोग: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
- बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
- नेत्र रोग: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
- त्वचा रोग: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
- फुफ्फुसीय चिकित्सा: डा. साक्षी दुबे
- कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता
- मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|फतेहपुर
जिला अस्पताल
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- जरनल सर्जन: डा. संतोष
- जरनल फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी
- नाक, कान व गला: डा. अभिनव, डा. नवीन
- वरिष्ठ परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना
- फिजीशियन: डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
- जरनल फिजीशियन: डा. डीके वर्मा
- बाल रोग: डा. मूलचंद
- नेत्र रोग: डा. आदर्श
- हड्डी रोग: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
- चर्म रोग: डा. सोनम सचान