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OPD List Today: कानपुर समेत 13 जिलों में डॉक्टरों की पूरी लिस्ट, जानें किस अस्पताल में कौन सा डॉक्टर मिलेगा

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 28 Sep 2026 10:11 PM (IST)

कानपुर और आसपास के 12 अन्य जिलों के अस्पतालों में मंगलवार के लिए डॉक्टरों की ओपीडी सूची जारी की गई ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, कानपुर। अगर आप मंगलवार को इलाज के लिए अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर की उपलब्धता और ओपीडी का समय जरूर जान लें। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएम पीजीआई, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित है।

इसके अलावा औरैया, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, महोबा, हमीरपुर, उरई, कन्नौज, उन्नाव और फतेहपुर की आज की OPD सूची भी यहां दी गई है। किस अस्पताल में कौन सा डॉक्टर और किस समय मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें।

 

 

जिला / अस्पताल आज की OPD, समय और डॉक्टर
कानपुर नगर
LLR अस्पताल
समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • सर्जरी: डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
  • मेडिसिन: डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
  • मनोरोग: डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
  • नाक, कान, गला: डा. हरेंद्र कुमार
  • त्वचा रोग: डा. श्वेतांक
  • बाल रोग: डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
  • दंत रोग: डा. पंकज श्रीवास्तव
  • नेत्र रोग: डा. शालिनी मोहन
  • हड्डी रोग: डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
कानपुर नगर
GSVSS PGI
  • न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
  • न्यूरोसर्जरी: डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
  • गैस्ट्रो मेडिसिन: डा. ध्रुव ठाकुर
  • इंडोक्राइनोलाजी: डा. विशाल गुप्ता
  • यूरोलाजी: डा. अनिल वैद
  • पेन मेडिसिन: डा. रिचा अग्रवाल
कानपुर नगर
उर्सुला अस्पताल
  • फिजिशियन: डा. बीरबल
  • सर्जन: डा. प्रशांत मिश्रा
  • ईएनटी: डा. प्रवीन सक्सेना
  • नेत्र रोग: डा. अमित सक्सेना
  • आर्थोपेडिक: डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
  • बाल रोग: डा. सूरज शिवहरे
  • त्वचा रोग: डा. अरुण सिंघल
कानपुर नगर
हृदय रोग संस्थान
  • मेडिसिन: डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
  • सर्जरी: डा. नीरज कुमार
कानपुर नगर
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
  • चेस्ट रोग विशेषज्ञ: डा. आनंद कुमार
कानपुर नगर
कांशीराम चिकित्सालय
  • नेत्र रोग: डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
  • आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
  • बाल रोग: डा. सतीश कुमार
  • त्वचा रोग: डा. आशीष कटियार
औरैया
जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • बाल रोग: डा. विनोद कुमार
  • चेस्ट फिजिशियन: डा. अवधेश कटियार
  • नाक, कान, गला: डा. मनोज कुमार
  • नेत्र रोग: डा. राम प्रकाश
  • स्त्री रोग: डा. मंजू सचान
  • दंत रोग: डा. मोहित गहोई
  • मनोरोग: नहीं
  • हड्डी रोग: नहीं
  • जनरल सर्जन: नहीं
बांदा
जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार
  • सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार
  • जनरल सर्जन: डा. प्रतीक्षा गुप्ता
  • फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
  • नाक, कान, गला: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
  • बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
  • नेत्र रोग: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
  • हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
  • स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह
  • मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता
  • दंत रोग: डा. प्रसून खरे
बांदा
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक
  • मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी
  • सर्जरी: डा. संजय कुमार
  • बाल रोग: डा. अनीता अग्रहरि
  • चर्म रोग: डा. कुंदन चौहान
  • अस्थि रोग: डा. मनोज वर्मा
  • ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव
  • नेत्र रोग: डा. आकाश श्रीवास्तव
  • मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह
  • टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह
  • दंत रोग: डा. निधि गुप्ता
  • स्त्री रोग: डा. मीनाक्षी
चित्रकूट
जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • जनरल सर्जन: डा. साकिब अनवर
  • फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
  • नाक, कान, गला: डा. राम नरेश राजपूत
  • जनरल फिजिशियन: डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
  • बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
  • नेत्र रोग: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
  • हड्डी रोग: डा. एके मोहन
  • स्त्री रोग: डा. रफीक अंसारी
  • दंत रोग: डा. राजीव पाल
  • गैर संचारी रोग: डा. भास्कर सिंह
इटावा
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • जनरल मेडिसिन: डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव
  • श्वसन OPD: डा. विकास राजपूत
  • बाल रोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
  • जनरल सर्जन: डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
  • दंत रोग: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
  • नाक, कान, गला: डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
इटावा
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
  • जनरल मेडिसिन: डा. विजय कुमार वर्मा
  • ईएनटी: डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता
  • त्वचा रोग: डा. स्वेता एस. कुमार
  • स्त्री रोग: डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी
  • जनरल सर्जरी: डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
  • नेत्र रोग: डा. मीनू बब्बर
  • हड्डी रोग: डा. सुनील कुमार
  • बाल रोग: डा. गनेश कुमार वर्मा
  • श्वसन संबंधी मेडिसिन: डा. आशीष कुमार गुप्ता
फर्रुखाबाद
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • जनरल सर्जन: डा. अक्षय जोयल
  • फिजीशियन: डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
  • बाल रोग: डा. विवेक सक्सेना
  • नेत्र रोग: डा. मेघा सक्सेना
  • हड्डी रोग: डा. ऋषिकांत वर्मा
  • ह्रदय रोग: डा. मनोज पांडेय
  • चेस्ट फिजीशियन: डा. अंकित मिश्रा
  • नाक-कान-गला: डा. नवनीत कुमार
  • पैथोलाजिस्ट: डा. जय सिंह
  • माइक्रोबायोलिस्ट: डा. प्रवीन कुमार
  • दंत रोग: डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
कानपुर देहात
मेडिकल कालेज
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
  • नाक, कान, गला: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
  • स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. सविता साहू
  • हड्डी रोग: डा. राम कुमार गौतम
  • बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता
  • नेत्र रोग: डा. जयवर्धन
  • त्वचा रोग: डा. प्रसून सचान
  • मनोचिकित्सा: डा. धर्मवीर चौधरी
  • सर्जरी: डा. जसवीर
  • दंत रोग: डा. रूबी द्विवेदी

मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
महोबा
जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • मनोरोग: काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
  • नाक, कान, गला: डा. नरेंद्र राजपूत
  • मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
  • बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद
  • सर्जन: डा. राहुल कुमार
  • हड्डी रोग: डा. हेमेंद्र
  • नेत्र रोग: डा. डीके राय

सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
हमीरपुर
जिला अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • कमरा 07, त्वचा रोग: डा. अतुल वर्मा
  • कमरा 08, हड्डी रोग: डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
  • कमरा 101, जनरल सर्जरी: डा. महेंद्र सिंह
  • कमरा 102, फिजीशियन: डा. परमेंद्र प्रजापति
  • कमरा 114, जनरल OPD: डा. मोहित
  • कमरा 115, नाक, कान व गला: डा. विकास यादव
  • कमरा 116, दंत रोग: डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
  • कमरा 120, नेत्र रोग: डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
  • कमरा 126, बाल रोग: डा. आशुतोष निरंजन
उरई
जिला चिकित्सालय
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • अस्थि रोग: डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
  • सर्जरी: डा. रंजीत परिहार
  • बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
  • जनरल मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
  • दंत रोग: डा. गरिमा तिवारी
  • नाक, कान, गला: डा. बीपी सिंह
उरई
जिला नेत्र चिकित्सालय
  • नेत्र विभाग: डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा

जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973
उरई
राजकीय मेडिकल कालेज
  • जनरल मेडिसिन: डा. जीतम सिंह, डा. पारुल
  • अस्थि रोग: डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
  • सर्जरी: डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे
  • प्रसूति एवं स्त्री रोग: डा. शिल्पा यादव
  • बाल रोग: डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल
  • मनोरोग: डा. आशीष कुमार
  • दंत रोग: डा. हरमूर्ति सिंह
  • नेत्र रोग: डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
  • नाक, कान, गला: डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह
  • चर्म रोग: डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
  • टीबी एंड चेस्ट: डा. सुनील कुमार निखर

सीएमएस: 9454369390
कन्नौज
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • जनरल मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
  • जनरल सर्जरी: डा. इमरान अली
  • अस्थि रोग: डा. अंबर बरयानी
  • बाल रोग: डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
  • प्रसूति रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
  • नाक-कान-गला: डा. नितिन कुमार
  • मानसिक रोग: डा. विवेक कुमार
  • दंत रोग: डा. हर्षिता गौतम
  • नेत्र रोग: डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
  • त्वचा रोग: डा. गौरव पालीवाल

सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
कन्नौज
जिला अस्पताल, जसौली
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • कक्ष 2, हड्डी रोग: डा. सूरज कुमार
  • कक्ष 3, फिजीशियन: डा. चितरंजन
  • कक्ष 4: डा. निकेतन सक्सेना
  • कक्ष 12, ईएनटी: डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
  • कक्ष 13, बाल रोग: डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
  • कक्ष 19, दंत रोग: डा. अरविंद
  • कक्ष 20, नेत्र रोग: डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
  • कक्ष 26, सर्जन: डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
  • कक्ष 27, मनोरोग: डा. स्वाति कटियार
  • कक्ष 28, फिजीशियन: डा. भूपेश कुमार पपने

महिला विंग: कक्ष 2 में डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन); कक्ष 3 में डा. आंचल, डा. निधि

सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
उन्नाव
जिला पुरुष अस्पताल
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • नाक, कान और गला: डा. निरुपम अवस्थी
  • मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
  • बाल रोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
  • नेत्र रोग: डा. संजीव कुमार
  • सर्जरी: डा. संजय वर्मा
  • हड्डी रोग: डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान
  • त्वचा रोग: डा. प्रियंका श्रीवास्तव
  • दंत रोग: डा. अमरेश कुमार
  • एनसीडी क्लीनिक: डा. अमित तिवारी
  • फीवर क्लीनिक: डा. सत्येंद्र
  • मानसिक रोग: डा. विकास दीक्षित
उन्नाव
जिला महिला अस्पताल		 स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग:डा. अर्चना

सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
फतेहपुर
मेडिकल कालेज
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
  • मेडिसिन: डा. संतोष कुमार, शुभम
  • नाक, कान, गला: डा. तरुण, डा. अभिनव
  • स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
  • हड्डी रोग: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
  • बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
  • नेत्र रोग: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
  • त्वचा रोग: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
  • फुफ्फुसीय चिकित्सा: डा. साक्षी दुबे
  • कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता
  • मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
फतेहपुर
जिला अस्पताल
  • जरनल सर्जन: डा. संतोष
  • जरनल फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी
  • नाक, कान व गला: डा. अभिनव, डा. नवीन
  • वरिष्ठ परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना
  • फिजीशियन: डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
  • जरनल फिजीशियन: डा. डीके वर्मा
  • बाल रोग: डा. मूलचंद
  • नेत्र रोग: डा. आदर्श
  • हड्डी रोग: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
  • चर्म रोग: डा. सोनम सचान
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से जानकारी की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा।