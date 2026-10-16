Silver Price Crash: दीपावली से पहले चांदी हुई सस्ती, 6 महीने में 4.10 लाख से गिरकर 2.11 लाख किलो पर आया भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। चांदी की कीमतों में भारी गिरावट से सराफा बाजार में हलचल बढ़ गई है। अप्रैल में करीब 4.10 लाख रुपये प्रति किलो के उच्चतम स्तर तक पहुंचने वाली चांदी अब फिसलकर 2.11 लाख रुपये के आसपास आ गई है। हालिया गिरावट के दौरान मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भाव 2.08 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे।

इस तरह चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 49 प्रतिशत नीचे आ चुकी है। कीमतों में आए इस बदलाव के बाद कानपुर के सराफा कारोबारियों और ग्राहकों की नजर बाजार के अगले रुख पर टिकी है। चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता को प्रमुख वजह माना जा रहा है। बुलियन कारोबारी व आल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा के अनुसार, महंगाई का दबाव बने रहने पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती टलने या आगे दरें बढ़ने की आशंका निवेशकों को सतर्क कर रही है।

सराफा बाजार कमेटी नयागंज के रवि गुप्ता के अनुसार, चांदी के भाव में आई गिरावट के बाद त्योहारी सीजन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों की नजर अब कीमतों पर है। दीपावली तक बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना है। इससे कारोबार में उछाल आने के आसार कम हैं।