Railways News: दीपावली-छठ के लिए Special Trains, कानपुर-गुजरात के लिए बढ़ाए गए ट्रेनों के फेरे भी

जागरण संवाददाता, कानपुर। त्योहार में घर जाने की तैयारी कर रहे रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पूजा और त्योहारों में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच उत्तर मध्य रेलवे ने 13 जोड़ी विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला किया है। कानपुर सेंट्रल से असारवा (गुजरात) के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन के नौ-नौ अतिरिक्त फेरे होंगे, जबकि प्रयागराज से उधना के बीच विशेष ट्रेन के 18-18 फेरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा मुंबई, गुजरात और इंदौर जाने वाले यात्रियों के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनों का विकल्प मिलेगा।

कानपुर-असारवा ट्रेन के नौ अतिरिक्त फेरे उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि कानपुर सेंट्रल-असारवा-कानपुर सेंट्रल 01905/01906 साप्ताहिक विशेष ट्रेन के नौ अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। कानपुर से ट्रेन पांच अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और असारवा से छह अक्टूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। वहीं असारवा से कानपुर आने वाली ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है।

ये भी विशेष ट्रेन यात्रियों के लिए विकल्प छह अक्टूबर से टूंडला में ट्रेन 3.50 से 3.55 बजे, फिरोजाबाद में 4.20 से 4.22 बजे और इटावा में 5.10 से 5.12 बजे रुकेगी। कानपुर सेंट्रल पर इसका आगमन सुबह सात बजे ही रहेगा। वहीं प्रयागराज से गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए 04105/04106 प्रयागराज-उधना विशेष ट्रेन अहम विकल्प होगी। प्रयागराज से यह ट्रेन एक अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार तथा उधना से दो अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को चलेगी। दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे होंगे।

अब साबरमती तक जाएगी प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज-गांधीग्राम के बीच चलने वाली 04111/04112 विशेष ट्रेन के गंतव्य में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन 04179/04180 प्रयागराज-साबरमती के नाम से चलेगी। प्रयागराज से तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार तथा साबरमती से चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को इसका संचालन होगा। फतेहपुर और महेसाणा के बीच समय व ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।