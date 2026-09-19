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Radha Ashtami: CSJMU Kanpur में राधा अष्टमी पर आध्यात्मिक समागम, हेलीपैड ग्राउंड में गूंजे राधा रानी के भजन

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 19 Sep 2026 09:00 PM (IST)

कानपुर के सीएसजेएमयू हेलीपैड ग्राउंड में राधा अष्टमी उत्सव पर आध्यात्मिक समागम हुआ। बारिश के बावजूद सैकड़ों भक्तों ने पुंडरीक ...और पढ़ें

सीएसजेएमयू के हेलीपैड स्थित मैदान में राधा अष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में भक्तों को मनमोहिनी किशोरी राधा रानी के दर्शन कराते कथावाचक पुंडरीक गोस्‍वामी व साथ में रेणुका गोस्‍वामी । फोटो: संजय यादव

सीएसजेएमयू के हेलीपैड स्थित मैदान में राधा अष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में भक्तों को मनमोहिनी किशोरी राधा रानी के दर्शन कराते कथावाचक पुंडरीक गोस्‍वामी व साथ में रेणुका गोस्‍वामी । फोटो: संजय यादव

HighLights

  1. कानपुर में राधा अष्टमी उत्सव का अलौकिक आयोजन

  2. सीएसजेएमयू हेलीपैड ग्राउंड में भक्तिमय आध्यात्मिक समागम

  3. पुंडरीक महाराज, रेणुका के भजनों पर आनंदित हुए भक्त

संजय यादव, कानपुर। Radha Ashtami: राधा अष्टमी उत्सव की अलौकिक छटा से कानपुर आद्यौगिक नगरी में बरसाना सा माहौल दिखने लगा। बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में भक्त पुंडरीक गोस्वामी व रेणुका गोस्वामी के भजनों पर आनंदित हो उठे। कानपुर सीएसजेएमयू का हेलीपैड स्थित ग्राउंड शनिवार को भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया। हर तरफ राधा नाम की गूंज सुनाई दे रही थी।

राधा रानी के भजनों से भक्तिमय हुआ विश्वविद्यालय परिसर

राधा अष्टमी के पावन अवसर पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का हेलीपैड स्थित ग्राउंड शनिवार को भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया। राधा रानी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पुंडरीक गोस्वामी एवं रेणुका गोस्वामी ने अपने मधुर भजनों से ऐसा समां बांधा कि पूरा वातावरण राधामय हो उठा। राधा रानी को समर्पित भजनों की स्वर लहरियों से परिसर देर तक गूंजता रहा।

Pundrik Maharaj

सीएसजेएमयू के हेलीपैड स्थित मैदान में राधा अष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक पुंडरीक गोस्‍वामी के भजनों  पर झूमतीं श्रद्धालु। जागरण

राधा अष्टमी कार्यक्रम में पुंडरीक गोस्वामी व रेणुका गोस्वामी ने बांधा समां

कार्यक्रम की शुरुआत राधा रानी के चरणों में श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हुए की गई। इसके बाद पुंडरीक गोस्वामी ने राधा-कृष्ण की भक्ति से जुड़े मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दीं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी लगे, सबसे प्यारी राधा रानी लगे, बरसाने में आज आनंद छायो, राधा रानी को जनम दिन आयो, राधा रानी फूल है तो भवरे हैं बिहारी, कीर्ति मैया दे दे बधाई, राधा जन्म सुन आई आदि भजनों के दौरान उपस्थित लोग भाव-विभोर नजर आए। भक्तिमय संगीत और आध्यात्मिक वातावरण ने राधा अष्टमी के उत्सव को विशेष बना दिया।

radha ashtami celebration

सीएसजेएमयू में पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका गोस्वामी भजन गाते हुए। विश्वविद्यालय

 

आध्यात्मिक परंपराओं की झलक

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक तथा आयुर्वेदाचार्य डॉ.वंदना पाठक, वृंदावन बिहारी लाल अग्रवाल, किरण अग्रवाल, अमित गुप्ता, रितिका गुप्ता, सौरभ अग्रवाल,स्मृति अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने राधा अष्टमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की झलक देखने को मिली।

radha ashtami celebration

 

कार्यक्रम ओपन फॉर आल होने के कारण उमड़ी भक्तों की भारी भीड़

छ्त्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शनिवार को राधाष्टमी के दिन पुंडरीक गोस्वामी व रेनुका गोस्वामी के कार्यक्रम में भक्तों की भारी भीड़ के कारण रानी लक्ष्मीबाई सभागार से कार्यक्रम का स्थान विवि परिसर स्थित हेलीपैड पर किया गया।

radha ashtami celebration

 

सुबह दस बजे से आने लगे थे भक्त

पुंडरीक गोस्वामी के भक्तों के आने का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था, निर्धारित समय तक 5000 से ज्यादा भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुये विवि के कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक ने कार्यक्रम को हेलीपैड पर शिफ्ट करवाया। कुलपति ने विश्वविद्यालय की पूरी टीम लगाकर कुछ ही देर में सारी तैयारी हेलीपैड पर पूरी कर दी।

radha ashtami celebration at csjmu kanpur

राधा रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालु।  जागरण

 