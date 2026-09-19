Radha Ashtami: CSJMU Kanpur में राधा अष्टमी पर आध्यात्मिक समागम, हेलीपैड ग्राउंड में गूंजे राधा रानी के भजन

संजय यादव, कानपुर। Radha Ashtami: राधा अष्टमी उत्सव की अलौकिक छटा से कानपुर आद्यौगिक नगरी में बरसाना सा माहौल दिखने लगा। बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में भक्त पुंडरीक गोस्वामी व रेणुका गोस्वामी के भजनों पर आनंदित हो उठे। कानपुर सीएसजेएमयू का हेलीपैड स्थित ग्राउंड शनिवार को भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया। हर तरफ राधा नाम की गूंज सुनाई दे रही थी।

राधा रानी के भजनों से भक्तिमय हुआ विश्वविद्यालय परिसर राधा अष्टमी के पावन अवसर पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का हेलीपैड स्थित ग्राउंड शनिवार को भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया। राधा रानी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पुंडरीक गोस्वामी एवं रेणुका गोस्वामी ने अपने मधुर भजनों से ऐसा समां बांधा कि पूरा वातावरण राधामय हो उठा। राधा रानी को समर्पित भजनों की स्वर लहरियों से परिसर देर तक गूंजता रहा।

सीएसजेएमयू के हेलीपैड स्थित मैदान में राधा अष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक पुंडरीक गोस्‍वामी के भजनों पर झूमतीं श्रद्धालु। जागरण राधा अष्टमी कार्यक्रम में पुंडरीक गोस्वामी व रेणुका गोस्वामी ने बांधा समां कार्यक्रम की शुरुआत राधा रानी के चरणों में श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हुए की गई। इसके बाद पुंडरीक गोस्वामी ने राधा-कृष्ण की भक्ति से जुड़े मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दीं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी लगे, सबसे प्यारी राधा रानी लगे, बरसाने में आज आनंद छायो, राधा रानी को जनम दिन आयो, राधा रानी फूल है तो भवरे हैं बिहारी, कीर्ति मैया दे दे बधाई, राधा जन्म सुन आई आदि भजनों के दौरान उपस्थित लोग भाव-विभोर नजर आए। भक्तिमय संगीत और आध्यात्मिक वातावरण ने राधा अष्टमी के उत्सव को विशेष बना दिया।

सीएसजेएमयू में पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका गोस्वामी भजन गाते हुए। विश्वविद्यालय आध्यात्मिक परंपराओं की झलक इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक तथा आयुर्वेदाचार्य डॉ.वंदना पाठक, वृंदावन बिहारी लाल अग्रवाल, किरण अग्रवाल, अमित गुप्ता, रितिका गुप्ता, सौरभ अग्रवाल,स्मृति अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने राधा अष्टमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम ओपन फॉर आल होने के कारण उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ छ्त्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शनिवार को राधाष्टमी के दिन पुंडरीक गोस्वामी व रेनुका गोस्वामी के कार्यक्रम में भक्तों की भारी भीड़ के कारण रानी लक्ष्मीबाई सभागार से कार्यक्रम का स्थान विवि परिसर स्थित हेलीपैड पर किया गया।

सुबह दस बजे से आने लगे थे भक्त पुंडरीक गोस्वामी के भक्तों के आने का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था, निर्धारित समय तक 5000 से ज्यादा भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुये विवि के कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक ने कार्यक्रम को हेलीपैड पर शिफ्ट करवाया। कुलपति ने विश्वविद्यालय की पूरी टीम लगाकर कुछ ही देर में सारी तैयारी हेलीपैड पर पूरी कर दी।