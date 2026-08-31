Prayagraj Blast: प्रयागराज पटाखा फैक्ट्री धमाके से कानपुर में भी बढ़ी चिंता, दीपावली से पहले अवैध भंडारण पर सतर्कता जरूरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रयागराज और कौशांबी बार्डर पर मोहम्मदपुर गांव में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है जबकि कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद अवैध रूप से पटाखे बनाने और उनके भंडारण और निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं। प्रयागराज की घटना शहर के लिए भी चेतावनी है।

दीपावली में करीब सवा दो महीने का समय बाकी है। त्योहार नजदीक आते ही पटाखों की मांग बढ़ने लगती है और इसी के साथ चोरी-छिपे पटाखे बनाने तथा उनका अवैध भंडारण शुरू होने की आशंका भी बढ़ जाती है। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आबादी के बीच यदि बिना अनुमति पटाखा निर्माण या बड़ी मात्रा में बारूद का भंडारण हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है।

पटाखा निर्माण में ज्वलनशील रसायनों और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी होने पर छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसके बावजूद कई बार घनी आबादी के बीच अस्थायी स्थानों पर पटाखा बनाने और रखने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

प्रयागराज की घटना के बाद कानपुर पुलिस और प्रशासन को दीपावली का इंतजार करने के बजाय अभी से अभियान चलाने की जरूरत है। पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन विभाग और एलआइयू को संयुक्त रूप से ऐसे स्थानों की पहचान करनी चाहिए, जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए या उनका भंडारण किया जा रहा हो। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो प्रयागराज जैसा हादसा कानपुर में भी हो सकता है।