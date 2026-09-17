PM Modi 77th Birthday: कानपुर में जश्न का मेगा प्लान, मोतीझील में 500 ड्रोन से होगा शो, जलाए जाएंगे 76 हजार दीए

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 77 वें जन्मदिन को कानपुर में यादगार मनाया जाएगा। शहर में जश्न का मेगा प्लान है। ड्रोन से शो होगा तो दीपों से उत्सव मनाया जाएगा।

17 सितंबर को मोतीझील मैदान में पांच सौ ड्रोन से शो और 76 हजार दीए जलाकर दीपोत्सव आयोजित होगा। सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि शाम सात बजे 76 हजार दीप एक साथ प्रज्ज्वलित किए जाएंगे, इसी दौरान पांच सौ ड्रोन एक साथ उड़ाकर ड्रोन शो भी होगा। यह यूपी का पहला सबसे बड़ा महोत्सव प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित होगा।

इससे पहले दोपहर दो से शाम छह बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जीवन और राष्ट्रसेवा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। लोगों के लिए सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। सांसद आवास पर ‘एक दीया आशीर्वाद का’ के तहत एक माह तक ‘सेवा ज्योति’ जलेगी। इस दौरान भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह मौजूद रहें।

77 विभूतियों का होगा सम्मान सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि कार्यक्रम को केवल दीपोत्सव तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में जिले की 77 ऐसी विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर समाज को दिशा देने का काम किया है। इनके सम्मान के माध्यम से उन लोगों के योगदान को सामने लाने का प्रयास होगा, जो अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

सेवा का संदेश मोतीझील में सजने वाले 77 हजार दीपों के बीच सेवा का संदेश भी दिया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर रक्तदान शिविर आयोजित होगा, जहां लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में लोगों को निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सकों की मौजूदगी में स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक परामर्श दिया जाएगा।

शाम ढलते ही होगा दीपोत्सव शाम ढलते ही जब मोतीझील में एक साथ 77 हजार दीप प्रज्ज्वलित होंगे तो पूरा परिसर रोशनी से नहा उठेगा। दीपों की कतारें न सिर्फ जन्मदिवस के उत्सव का संदेश देंगी, बल्कि सेवा, सहयोग और सामाजिक सहभागिता का संकल्प भी दोहराएंगी। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है।