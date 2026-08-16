कानपुर में एसी कोच के पहियों से आवाज आने से हड़कंप, कानपुर सेंट्रल स्टेशन में एक घंटे खड़ी रही

जागरण संवाददाता, कानपुर। नई दिल्ली से प्रयागराज आ रही प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित बोगी के पहिये से आवाज निकलने पर रविवार सुबह एक घंटे तक ट्रेन रूकी रही। मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।

प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार रात अपने निर्धारित समय 10.10 बजे नई दिल्ली स्टेशन से रवाना हुई। रविवार तड़के 3.30 बजे बी-थ्री कोच के पहिये से आवाज आने लगी। गार्ड ने जानकारी लोको पायलट को दी तो ट्रेन को काशन पर कानपुर जंक्शन तक लाया गया। ट्रेन की स्पीड 95 किमी प्रति घंटे कर दी गई।