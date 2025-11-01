झोले में 20-20 के  5,290 सिक्के लेकर Gold चेन खरीदने पहुंचा दुकानदार, पत्नी को देना चाहता सरप्राइज..Video Viral

जागरण संवाददाता, कानपुर। एक पान दुकानदार ने अपनी पत्नी को उपहार में चेन का देने के लिए नायाब तरीका निकाला। उसने शादी के बाद 20 के सिक्कों का संग्रह करना शुरू कर दिया। इस बचत से उसने एक लाख पांच हजार आठ सौ रुपये एकत्र कर लिए। अब वह मायके गई अपनी पत्नी को वापस आने पर तोहफा देना चाहता है। शनिवार को झोले में बीस रुपये के 5290 सिक्के लेकर अहिरवां राजा मार्केट स्थित महैश ज्वौलर्स के पास पहुंचा। ज्वैलर्स ने भी भारतीय मुद्रा का सम्मान करते हुए चेन की डिजायन दिखाई, जिसे पसंद कर पान दुकानदार ने आर्डर दे दिया। हालांकि अभी चेन बनने में युवक को करीब 15 हजार रुपये और देने होगे। यह मामला इंटरनेट मीडिया में प्रचलित होने के बाद खूब चर्चा में आ गया है।

चकेरी के श्यामनगर सी ब्लाक टटियां झनाका निवासी अभिषेक यादव पान दुकानदार है, उन्होंने बताया कि उनकी पांच मार्च 2024 को जहानाबाद के अमौली रोड स्थित चंदीपुर निवासी राखी से पारिवारिक रीति रिवाज से विवाह हुआ था। उनके करीब छह माह की बेटी भी है। बताया कि पत्नी काफी समय से बेटी के साथ अपने मायके में है, जिसे अब कुछ समय में ही वापस आना है।

बताया कि उसकी रामदेवी से प्रयागराज हाईवे रोड पर बैंक आफ बड़ौदा के पास पान की पुस्तैनी दुकान है, जिसे उसके साथ छोटा भाई संभालता है। बताया कि बीस रुपये के सिक्के चलन में आने के बाद उनके मन में विचार आया कि वह दुकान के अलावा कहीं भी मिलने वाले सभी बीस के सिक्कों का संग्रह करेंगा। जिसके लिए उसने दुकान में एक गुल्लक रखी, जिसमें एकत्र करने वाले बीस के करीब आठ - नौ हजार रुपयों को घर पर जाकर रख देता था। यहीं सिलसिला चलते हुए उसने यह रकम जोड़ ली।

बताया कि सोंचा नहीं था, कि पत्नी के सपराइज देने के लिए इस छोटी से बचत से चेन बनवा पाएगा। कहा कि जब पत्नी घर लौटेगी , तो उसे चेन देगा। बताया कि चेन की डिजायन उसने खुद पसंद की है, पत्नी राखी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अभिषेक ने बताया कि उसने पहले क्योंकि झोले में सिक्कों का काफी वजन था। इसलिए दुकान पहुंचने के पहले उन्होंने अपनी पुरानी पहचान के ज्वैलर्स महेश को फोन किया, कि वह दुकान पर हैं कि नहीं। वहां जाकर चेन बनवाने की जानकारी दी। इसके बाद सिक्कों की गिनती के लिए बराबर - बराबर लाइन में रखा। इसके बाद सभी ने उनकी गिनती की।