OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 23 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

कानपुर की आज की ओपीडी — बुधवार

समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग / अस्पताल डॉक्टर एलएलआर अस्पताल - मेडिसिन डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता मनोरोग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला डा. अमृता श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. युगल राजपूत बाल रोग डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग डा. शिशिर धर सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक नेत्र रोग डा. पारुल सिंह सर्जरी डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार हड्डी रोग डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल जीएसवीएसएस पीजीआइ - न्यूरोलाजी डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा न्यूरो सर्जरी डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता गैस्ट्रो मेडिसिन डा. मोहित त्रिपाठी यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल नेफ्रोलाजी डा. युवराज गुलाटी पेन मेडिसिन डा. रिचा अग्रवाल उर्सुला अस्पताल - फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार सर्जन डा. बीके सिंह ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला नेत्र रोग डा. बीडी सेठ आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर मनोरोग डा. चिरंजीव हृदय रोग संस्थान - कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु कार्डियक सर्जरी डा. संदीप गौतम (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे) मुरारी चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग विशेषज्ञ - डा. अवधेश कुमार कांशीराम चिकित्सालय - जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला डा. अतुल सचान आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार बाल रोग डा. सतीश कुमार त्वचा रोग डा. आशीष कटियार

नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

इटावा : आज की ओपीडी

समय : प्रातः 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग / अस्पताल डॉक्टर बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल - जनरल मेडिसिन एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता दंत रोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान, गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी आयुर्विज्ञान विवि सैफई - जनरल मेडिसिन डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव कार्डियो डा. विजय गैरोला ईएनटी डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता स्त्री रोग डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा नेत्र रोग डा. रीना शर्मा हड्डी रोग डा. दिनेश कुमार बाल रोग डा. दुर्गेश कुमार

कानपुर देहात : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग डॉक्टर मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू, डा. गीता यादव हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

मेडिकल कालेज शिकायत नंबर : 9506502480

फर्रुखाबाद : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग डॉक्टर जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग डा. अंकिता वर्मा नेत्र रोग डा. मेघा सक्सेना हड्डी रोग डा. ऋषिकांत वर्मा हृदय रोग डा. मनोज पांडेय चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा नाक-कान-गला डा. नवनीत कुमार पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

उन्नाव : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग डॉक्टर नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव नेत्र रोग डा. फैजल जुबेर सर्जरी डा. संजय वर्मा हड्डी रोग डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग डा. अमरेश कुमार एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. नेहा

सीएमओ उन्नाव : 8005192700 | सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल : 8005192800 | सीएमएस महिला जिला अस्पताल : 8318233993

उरई : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग / अस्पताल डॉक्टर जिला चिकित्सालय - सर्जरी डा. रंजीत सिंह परिहार बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल अस्थि रोग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान, गला डा. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय डा. एके पांडेय राजकीय मेडिकल कालेज - जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता अस्थि रोग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल सर्जरी डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. मीनल गोयल बाल रोग डा. दिव्या पिपरइया मनोरोग डा. प्रवीन सचान दंत रोग डा. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला नाक, कान, गला डा. जयपाल सिंह चर्म रोग डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता टीबी एंड चेस्ट डा. मोहन मातृया

जिला अस्पताल सीएमएस : 9415532973 | राजकीय मेडिकल कालेज सीएमएस : 9454369390

फतेहपुर : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग / अस्पताल डॉक्टर मेडिकल कालेज - मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय जिला अस्पताल - जनरल सर्जन डा. संतोष जनरल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह जनरल फिजीशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग डा. मूलचंद नेत्र रोग डा. आदर्श हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन चर्म रोग डा. सोनम सचान

औरैया : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग डॉक्टर बाल रोग डा. विनोद कुमार चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार नाक, कान, गला डा. मनोज कुमार नेत्र रोग डा. राम प्रकाश स्त्री रोग डा. मंजू सचान दंत रोग डा. मोहित गहोई मनोरोग नहीं हड्डी रोग नहीं जनरल सर्जन नहीं

बांदा : आज की ओपीडी

जिला अस्पताल : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक | रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज : सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक

विभाग / अस्पताल डॉक्टर रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल नाक, कान, गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह मनोरोग डा. आलोक गुप्ता दंत रोग डा. प्रसून खरे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज - मेडिसिन डा. आकिव फारूकी सर्जरी डा. संजय कुमार बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि चर्म रोग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा ईएनटी डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह दंत रोग डा. निधि गुप्ता स्त्रीरोग डा. मीनाक्षी

चित्रकूट : जिला अस्पताल ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग डॉक्टर जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार नाक, कान, गला डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार हड्डी रोग डा. एके मोहन स्त्री रोग डा. रफीक अंसारी दंत रोग डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह

सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार : 8005192745

हमीरपुर : जिला अस्पताल ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

कमरा / विभाग डॉक्टर कमरा 07 - त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा कमरा 08 - हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत कमरा 101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह कमरा 102 - फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति कमरा 114 - जनरल ओपीडी डा. मोहित कमरा 115 - नाक, कान व गला डा. विकास यादव कमरा 116 - दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता कमरा 120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह कमरा 122 - मनोरोग डा. नीता वर्मा कमरा 126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

महोबा : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग डॉक्टर मनोरोग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद सर्जन डा. राहुल कुमार हड्डी रोग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग डा. डीके राय

कन्नौज : आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

विभाग / अस्पताल डॉक्टर राजकीय मेडिकल कालेज - जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. कौस्तुभ गुप्ता अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी प्रसूति रोग डा. सपना सिंह, डा. शिखा भारती, डा. अमृता नायक नाक-कान-गला डा. अवनीश कुमार मानसिक रोग डा. अम्ब्रीश मिश्रा दंत रोग डा. नेहा वर्मा नेत्र रोग डा. शैली चौधरी त्वचा रोग डा. सतेंद्र वर्मा जिला अस्पताल जसौली - कक्ष 2 डा. सूरज कुमार - हड्डी रोग कक्ष 3 डा. चितरंजन - फिजीशियन कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना कक्ष 12 डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार - ईएनटी कक्ष 13 डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार - बाल रोग कक्ष 19 डा. अरविंद - दंत रोग कक्ष 20 डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम - नेत्र रोग कक्ष 26 डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद - सर्जन कक्ष 27 डा. स्वाति कटियार - मनोरोग विभाग कक्ष 28 डा. भूपेश कुमार पपने - फिजीशियन महिला विंग - कक्ष 2 डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव - फिजीशियन महिला विंग - कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि

सीएमएस डा. दिलीप सिंह : 9415487268 | जिला अस्पताल सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी : 9454455303