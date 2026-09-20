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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 21 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Published: Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM (IST)

कानपुर और मंडल के 13 जिलों के अस्पतालों में सोमवार, 21 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज अपनी जरूरत के अनुसार विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे।

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HighLights

  1. कानपुर समेत 13 जिलों में आज ओपीडी सेवाएं उपलब्ध

  2. विभिन्न अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को देखेंगे

  3. एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई सहित कई अस्पताल शामिल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर समेत मंडल के कई जिलों में सोमवार को अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों को विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलेंगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कन्नौज, उन्नाव, उरई, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और फतेहपुर के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी सेवाएं निर्धारित समय पर चलेंगी। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले संबंधित अस्पताल का ओपीडी समय और चिकित्सक की उपलब्धता जरूर जांच लें।

 

 

विभाग / अस्पताल डॉक्टर / संपर्क
कानपुर | ओपीडी समय : सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
मेडिसिन विभाग डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
सर्जरी विभाग डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
हड्डी रोग विभाग डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया और डा. श्रीकांत
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग विभाग डा. एसके कनौजिया
त्वचा रोग विभाग डा. डीपी शिवहरे
बाल रोग विभाग डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग विभाग डा. परवेज खान
सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ
नेफ्रोलाजी विभाग डा. समीर गोविल
न्यूरोलाजी विभाग डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
न्यूरो सर्जरी विभाग डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. रिचा गिरि
यूरोलाजी विभाग डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन विभाग डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा
ईएनटी डा. राजेश वर्मा
नेत्र रोग विभाग डा. अजय कुमार
आर्थोपेडिक डा. आशीष मिश्रा
बाल रोग डा. कैलाश
त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
कार्डियक सर्जरी विभाग डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी
कांशीराम चिकित्सालय
बाल रोग डा. संतोष श्रीवास्तव
सर्जरी डा. बसंत लाल
नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे
नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
हड्डी रोग डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला और डा. एसपी कटियार
फर्रुखाबाद | डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल | समय : सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक
जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी
फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
औरैया जिला अस्पताल | समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज कुमार
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई
मनोरोग विशेषज्ञ नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं
जनरल सर्जन नहीं
इटावा | समय : प्रात: आठ से दोपहर दो बजे तक | बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
जनरल मेडिसिन एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन ओपीडी डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला रोग ओपीडी सर्जन डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल की ओपीडी
जनरल मेडिसिन डा. मनोज कुमार
शुगर केयर क्लीनिक डा. मनोज कुमार
नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
त्वचा रोग डा. स्वेता एस. कुमार
स्त्री रोग डा. कल्पना, डा. शालिनी
ब्रेस्ट क्लीनिक डा. रिझिन सूरज
न्यूरोलाजी डा. रमाकांत यादव
न्यूरोसर्जरी डा. सजग कुमार गुप्ता
नेत्र रोग डा. रवि रंजन
हड्डी रोग डा. प्रदीप कुमार गुप्ता
मनोरोग डा. अरुण कुमार मिश्रा
नींद संबंधी समस्या डा. कौस्तव कुंडू
बाल रोग डा. दिनेश कुमार
नवजात शिशु रोग संबंधी डा. निशांत शर्मा
कैंसर ओपीडी डा. सिद्धार्थ कुमार
श्वसन संबंधी मेडिसिन डा. आदेश कुमार
एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी क्लीनिक डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता
पीरियोडोंटोलाजी डा. राजेश कुमार ठाकुर
कन्नौज | राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा | समय : सुबह 08:00 से 02:00
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. अजीत सिंह
अस्थि रोग डा. रोहित यादव
बाल रोग डा. कैलाश सोनी
प्रसूति रोग डा. शिखा भारती व डा. अमृता नायक
नाक-कान-गला डा. अवनीश कुमार
मानसिक रोग डा. अम्ब्रीश मिश्रा
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटा शंकर व डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह | 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली | समय : सुबह 08:00 से 02:00
कक्ष 2 | हड्डी रोग डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 | फिजीशियन डा. चितरंजन
कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 | ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 | बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 | दंत रोग डा. अरविंद
कक्ष 20 | नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 | सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 | मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 | फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग
कक्ष 2 | फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी | 9454455303
उन्नाव | समय : सुबह 08:00 से 02:00 | जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग विभाग डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
सर्जरी विभाग डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग विभाग डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज, डा. मनीष चौरसिया
त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
मानसिक रोग डा. विकास दीक्षित
महिला अस्पताल | स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. नेहा
सीएमओ उन्नाव 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल 8318233993
उरई | समय : सुबह 8:00 से 2:00 | जिला चिकित्सालय
सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार
बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय | नेत्र विभाग डा. एके पांडेय
जिला अस्पताल सीएमएस 9415532973
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन डा. जीतम सिंह, डा. वीरेंद्र गुप्ता
अस्थि रोग विभाग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी विभाग डा. सुधांशु शर्मा
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. एंजिला यादव
बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार
मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान, डा. आयुषी द्विवेदी
दंत रोग विभाग डा. हरमूर्ति सिंह
नेत्र रोग विभाग डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता
टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातृया
सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज 9454369390
हमीरपुर | जिला अस्पताल | सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा नंबर 07 | त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा नंबर 08 | हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत
कमरा नंबर 101 | जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा नंबर 102 | फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा नंबर 114 | जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा नंबर 115 | नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा नंबर 116 | दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान व डा. सुनीता
कमरा नंबर 120 | नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता व डा. एके सिंह
कमरा नंबर 122 | मनोरोग डा. नीता वर्मा
कमरा नंबर 126 | बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन
बांदा | आज की ओपीडी | समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार व डा. एमके गुप्ता
बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता व डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह
मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल | सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
मेडिसन विभाग डा. आकिव फारूकी
सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार
बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता
महोबा | जिला अस्पताल | समय : सुबह 08:00 से 02:00
मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर
बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय
चित्रकूट | जिला अस्पताल ओपीडी | सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. एके मोहन
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रफीक अंसारी
दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार | 8005192745
फतेहपुर | आज की ओपीडी | सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक | मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
फतेहपुर | जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डा. संतोष
जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान
कार्डियोलाजी डा. राजीव तिवारी

 

कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज 
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग (Department) चिकित्सक का नाम (Doctor Name)
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना
नाक, कान, गला (ENT) डा. आरके चौबे
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

 

 

 

 

 

 