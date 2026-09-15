OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 16 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

कानपुर, उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 16 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं जारी रहेंगी
विभिन्न विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श प्रदान करेंगे
अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर की उपलब्धता अवश्य जांच लें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बुधवार, 16 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।
कानपुर : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
ओपीडी समय
सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
एलएलआर अस्पताल
मेडिसिन
डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
मनोरोग
डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला
डा. अमृता श्रीवास्तव
त्वचा रोग
डा. युगल राजपूत
बाल रोग
डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग
डा. शिशिर धर
सर्जरी स्पेशल ओपीडी
डा. कुश पाठक
नेत्र रोग
डा. पारुल सिंह
सर्जरी
डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
हड्डी रोग
डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
जीएसवीएसएस पीजीआइ
न्यूरोलाजी
डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
न्यूरो सर्जरी
डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन
डा. मोहित त्रिपाठी
यूरोलाजी
डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी
डा. युवराज गुलाटी
पेन मेडिसिन
डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन
डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
सर्जन
डा. बीके सिंह
ईएनटी
डा. बृजेंद्र शुक्ला
नेत्र रोग
डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक
डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
बाल रोग
डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
त्वचा रोग
डा. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग
डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
कार्डियोलाजी मेडिसिन
डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
कार्डियक सर्जरी
डा. संदीप गौतम (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे)
मुरारी चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ
डा. अवधेश कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
जनरल सर्जरी
डा. वसंत लाल
नेत्र रोग
डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला
डा. अतुल सचान
आर्थो
डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
बाल रोग
डा. सतीश कुमार
त्वचा रोग
डा. आशीष कटियार
चित्रकूट : जिला अस्पताल ओपीडी
विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
जनरल सर्जन
डा. साकिब अनवर
फिजिशियन
डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला
डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन
डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग
डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग
डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग
डा. एके मोहन
स्त्री रोग
डा. रफीक अंसारी
दंत रोग
डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग
डा. भास्कर सिंह
फर्रुखाबाद : आज की ओपीडी
विभाग
डॉक्टर
अस्पताल
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
समय
सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे
जनरल सर्जन
डा. रोहित तिवारी
फिजीशियन
डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग
डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग
डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग
डा. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग
डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन
डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला
डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट
डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट
डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग
डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
कन्नौज : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा — सुबह 08:00 से 02:00
जनरल मेडिसिन
डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी
डा. कौस्तुभ गुप्ता
अस्थि रोग
डा. अंबर बरयानी
बाल रोग
डा. मनाली तिवारी
प्रसूति रोग
डा. सपना सिंह, डा. शिखा भारती, डा. अमृता नायक
नाक-कान-गला
डा. अवनीश कुमार
मानसिक रोग
डा. अम्ब्रीश मिश्रा
दंत रोग
डा. नेहा वर्मा
नेत्र रोग
डा. शैली चौधरी
त्वचा रोग
डा. सतेंद्र वर्मा
जिला अस्पताल, जसौली — सुबह 08:00 से 02:00
कक्ष 2 — हड्डी रोग
डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 — फिजीशियन
डा. चितरंजन
कक्ष 4
डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 — ईएनटी
डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 — बाल रोग
डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 — दंत रोग
डा. अरविंद
कक्ष 20 — नेत्र रोग
डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 — सर्जन
डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 — मनोरोग
डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 — फिजीशियन
डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग, कक्ष 2 — फिजीशियन
डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
महिला विंग, कक्ष 3
डा. आंचल, डा. निधि
इटावा : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
समय
प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
जनरल मेडिसिन
डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
श्वसन ओपीडी
चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
बाल रोग
डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन
डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
दंत रोग
डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला
डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
जनरल मेडिसिन
डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव
कार्डियो
डा. विजय गैरोला
ईएनटी
डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव
जनरल सर्जरी
डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्रीरोग
डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा
नेत्र रोग
डा. रीना शर्मा
हड्डी रोग
डा. दिनेश कुमार
बाल रोग
डा. दुर्गेश कुमार
कानपुर देहात : आज की ओपीडी
विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 08:00 से दोपहर 2 बजे
मेडिकल कालेज
मेडिसिन
डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला
डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग
डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
हड्डी रोग
डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग
डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग
डा. जयवर्धन
त्वचा रोग
डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा
डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी
डा. जसवीर
दंत रोग
डा. रूबी द्विवेदी
फतेहपुर : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 08:00 से 02:00
मेडिकल कालेज
मेडिसिन
डा. आरके मौर्य प्राचार्य, डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला
डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग
डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग
डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग
डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग
डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग
डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा
डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी
डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा
डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जनरल सर्जन
डा. संतोष
जनरल फिजीशियन
डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला
डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता
डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन
डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जनरल फिजीशियन
डा. डीके वर्मा
बाल रोग विशेषज्ञ
डा. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ
डा. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ
डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ
डा. सोनम सचान
कार्डियोलाजी
डा. राजीव तिवारी
उरई : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 8:00 से 2:00
जिला चिकित्सालय
सर्जरी
डा. रंजीत सिंह परिहार
बाल रोग
डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग
डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन
डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग
डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला
डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
नेत्र विभाग
डा. एके पांडेय
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन
डा. वीरेंद्र गुप्ता
अस्थि रोग
डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी
डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल
प्रसूति एवं स्त्री रोग
डा. मीनल गोयल
बाल रोग
डा. दिव्या पिपरइया
मनोरोग
डा. प्रवीन सचान
दंत रोग
डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग
डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला
डा. जयपाल सिंह
चर्म रोग
डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता
टीबी एंड चेस्ट
डा. मोहन मातृया
औरैया : आज की ओपीडी
विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
चेस्ट फिजिशियन
डा. अवधेश कटियार
बाल रोग विशेषज्ञ
डा. विनोद कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ
डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ
डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ
डा. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ
डा. मोहित गहोई
मनोरोग विशेषज्ञ
नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ
नहीं
जनरल सर्जन
नहीं
बांदा : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
रेडियोलाजिस्ट
डा. किशुन कुमार
सर्जन
डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन
डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन
डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला
डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग
डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग
डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग
डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग
डा. सुनीता सिंह
मनोरोग
डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग
डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल — सुबह 9 से दोपहर 3 बजे
मेडिसिन
डा. आकिव फारूकी
सर्जरी
डा. संजय कुमार
बालरोग
डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग
डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग
डा. मनोज वर्मा
ईएनटी
डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग
डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग
डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट
डा. राजकमल सिंह
दंत रोग
डा. निधि गुप्ता
स्त्रीरोग
डा. मीनाक्षी
उन्नाव : आज की ओपीडी
अस्पताल / विभाग
डॉक्टर
समय
सुबह 08:00 से 02:00
जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला
डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन)
डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग
डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग
डा. फैजल जुबेर
सर्जरी
डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग
डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया