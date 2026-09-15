OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 16 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

ओपीडी समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

एलएलआर अस्पताल

मेडिसिन डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता

मनोरोग डा. धनंजय चौधरी

नाक, कान और गला डा. अमृता श्रीवास्तव

त्वचा रोग डा. युगल राजपूत

बाल रोग डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग डा. शिशिर धर

सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक

नेत्र रोग डा. पारुल सिंह

सर्जरी डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार

हड्डी रोग डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल

जीएसवीएसएस पीजीआइ

न्यूरोलाजी डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा

न्यूरो सर्जरी डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता

गैस्ट्रो मेडिसिन डा. मोहित त्रिपाठी

यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल

नेफ्रोलाजी डा. युवराज गुलाटी

पेन मेडिसिन डा. रिचा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार

सर्जन डा. बीके सिंह

ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला

नेत्र रोग डा. बीडी सेठ

आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी

बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश

त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर

मनोरोग डा. चिरंजीव

हृदय रोग संस्थान

कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु

कार्डियक सर्जरी डा. संदीप गौतम (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे)

मुरारी चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल

नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन

नाक, कान और गला डा. अतुल सचान

आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

बाल रोग डा. सतीश कुमार