OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 15 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

आज की ओपीडी अनुसूची (OPD Schedule)
कानपुर (LLR, GSVSS PGI, उर्सुला, कार्डियोलाजी, चेस्ट व कांशीराम)
समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक
|LLR - सर्जरी
|डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
|LLR - मेडिसिन
|डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
|LLR - मनोरोग / ईएनटी / त्वचा
|डा. आयुषी देवेंद्र सिंह (मनोरोग), डा. हरेंद्र कुमार (ENT), डा. श्वेतांक (त्वचा)
|LLR - बाल, दंत, नेत्र, हड्डी
|डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता (बाल), डा. पंकज श्रीवास्तव (दंत), डा. शालिनी मोहन (नेत्र), डा. प्रगनेश, डा. भावेश, डा. सौरभ, डा. किशोर (हड्डी)
|GSVSS PGI - न्यूरो / गैस्ट्रो / इंडो
|डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान (न्यूरो), डा. अनुराग, डा. इला, डा. प्रथमेश (न्यूरोसर्जरी), डा. ध्रुव ठाकुर (गैस्ट्रो), डा. विशाल गुप्ता (इंडो)
|GSVSS PGI - यूरो / पेन
|डा. अनिल वैद (यूरोलाजी), डा. रिचा अग्रवाल (पेन मेडिसिन)
|उर्सुला अस्पताल
|डा. बीरबल (फिजिशियन), डा. प्रशांत मिश्रा (सर्जन), डा. प्रवीन सक्सेना (ENT), डा. अमित सक्सेना (नेत्र), डा. सुनील, डा. श्रीप्रकाश (आर्थो), डा. सूरज (बाल), डा. अरुण सिंघल (त्वचा)
|हृदय रोग संस्थान
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला (मेडिसिन), डा. नीरज कुमार (सर्जरी)
|मुरारी लाल चेस्ट
|डा. आनंद कुमार (चेस्ट रोग विशेषज्ञ)
|कांशीराम चिकित्सालय
|डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे (नेत्र), डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक, डा. सुमित, डा. कटियार (आर्थो), डा. सतीश (बाल), डा. आशीष कटियार (त्वचा)
कन्नौज (राजकीय मेडिकल कालेज व जिला अस्पताल जसौली)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 | CMS तिर्वा: 9415487268 | CMS जसौली: 9454455303
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक
|मेडिकल कालेज - मेडिसिन / सर्जरी
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह (मेडिसिन), डा. आकाश वर्मा (सर्जरी)
|मेडिकल कालेज - हड्डी / बाल / प्रसूति
|डा. रोहित यादव (अस्थि), डा. भावना तिवारी, डा. कैलाश सोनी (बाल), डा. मीनाक्षी शुक्ला, डा. अमृता नायक (प्रसूति)
|मेडिकल कालेज - अन्य विभाग
|डा. नितिन कुमार (ENT), डा. विवेक कुमार (मानसिक), डा. नेहा वर्मा (दंत), डा. शैली चौधरी (नेत्र), डा. सतेंद्र वर्मा (त्वचा)
|जिला अस्पताल जसौली (कक्षवार)
|कक्ष 2: डा. सूरज कुमार (हड्डी), कक्ष 3/28: डा. चितरंजन, डा. भूपेश (फिजिशियन), कक्ष 4: डा. निकेतन, कक्ष 12: डा. मोनिका, डा. शैलेंद्र (ENT), कक्ष 13: डा. मोहित, डा. अरुण (बाल)
|जसौली - अन्य कक्ष व महिला विंग
|कक्ष 19: डा. अरविंद (दंत), कक्ष 20: डा. अर्जुन, डा. केबी गौतम (नेत्र), कक्ष 26: डा. अशोक, डा. शरीफ (सर्जन), कक्ष 27: डा. स्वाति (मनोरोग), महिला विंग: डा. मनप्रीत, डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि
उन्नाव (जिला पुरुष व महिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से 02:00 | CMO: 8005192700 | CMS पुरुष: 8005192800 | CMS महिला: 8318233993
|विभाग
|चिकित्सक
|नाक, कान, गला / मेडिसिन
|डा. निरुपम अवस्थी (ENT), डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह (फिजिशियन)
|बाल रोग / नेत्र / सर्जरी
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव (बाल), डा. संजीव कुमार (नेत्र), डा. संजय वर्मा (सर्जन)
|हड्डी रोग / त्वचा / दंत
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनोज सिंह (हड्डी), डा. प्रियंका श्रीवास्तव (त्वचा), डा. अमरेश कुमार (दंत)
|क्लीनिक व महिला अस्पताल
|डा. अमित तिवारी (NCD), डा. सत्येंद्र (फीवर), डा. सुनीता (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
फर्रूखाबाद (डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|सर्जरी / मेडिसिन / चेस्ट
|डा. अक्षय जोयल (सर्जन), डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा (फिजिशियन), डा. अंकित मिश्रा (चेस्ट)
|बाल रोग / ह्रदय रोग
|डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा (बाल), डा. मनोज पांडेय (ह्रदय)
|नेत्र / हड्डी / ईएनटी / दंत
|डा. मेघा सक्सेना (नेत्र), डा. ऋषिकांत वर्मा (हड्डी), डा. नवनीत कुमार (ENT), डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा (दंत)
|पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी
|डा. जय सिंह (पैथोलाजिस्ट), डा. प्रवीन कुमार (माइक्रोबायोलॉजिस्ट)
औरैया (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक
|विभाग
|चिकित्सक
|चेस्ट / बाल रोग / ईएनटी
|डा. अवधेश कटियार (चेस्ट), डा. विनोद कुमार (बाल रोग), डा. मनोज कुमार (ENT)
|नेत्र / स्त्री / दंत रोग
|डा. राम प्रकाश (नेत्र), डा. मंजू सचान (स्त्री रोग), डा. मोहित गहोई (दंत)
|मनोरोग / हड्डी / सर्जन
|उपलब्ध नहीं
महोबा (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन / मनोरोग
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर (मेडिसिन), प्रेमदास, अंकिता गुप्ता (काउंसलर मनोरोग)
|ईएनटी / बाल रोग / सर्जन
|डा. नरेंद्र राजपूत (ENT), डा. गोपाल प्रसाद (बाल रोग), डा. राहुल कुमार (सर्जन)
|हड्डी एवं नेत्र रोग
|डा. हेमेंद्र (हड्डी रोग), डा. डीके राय (नेत्र रोग)
इटावा (जिला अस्पताल व आयुर्विज्ञान विवि. सैफई)
समय: प्रात: 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक
|जिला अस्पताल - मेडिसिन / चेस्ट / बाल
|डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप, डा. सौरभ (मेडिसिन), डा. विकास राजपूत (चेस्ट), डा. शादाब, डा. पुष्पेंद्र (बाल रोग)
|जिला अस्पताल - सर्जन / दंत / ईएनटी
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह (सर्जन), डा. अतुल, डा. रितु, डा. प्रिया (दंत), डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी (ENT)
|सैफई - मेडिसिन / ईएनटी / त्वचा / स्त्री
|डा. विजय कुमार वर्मा (मेडिसिन), डा. तेजस्वी, डा. रितु (ENT), डा. स्वेता एस. कुमार (त्वचा), डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी (स्त्री रोग)
|सैफई - सर्जरी / नेत्र / हड्डी / बाल / चेस्ट
|डा. एसपी सिंह, डा. विपिन, डा. राम लखन, डा. गौरव, डा. विवेक (सर्जरी), डा. मीनू बब्बर (नेत्र), डा. सुनील (हड्डी), डा. गनेश (बाल), डा. आशीष (चेस्ट)
उरई (जिला चिकित्सालय व राजकीय मेडिकल कालेज)
समय: सुबह 08:00 से 02:00 | CMS जिला अस्पताल: 9415532973 | CMS मेडिकल कालेज: 9454369390
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक
|जिला अस्पताल - अस्थि / सर्जरी / बाल
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी (अस्थि), डा. रंजीत परिहार (सर्जरी), डा. विनय, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव (बाल)
|जिला अस्पताल - मेडिसिन / दंत / ईएनटी / नेत्र
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम (मेडिसिन), डा. गरिमा (दंत), डा. बीपी सिंह (ENT), डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा (नेत्र)
|मेडिकल कालेज - मेडिसिन / अस्थि / सर्जरी / प्रसूति
|डा. जीतम सिंह, डा. पारुल (मेडिसिन), डा. सिद्धार्थ (अस्थि), डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे (सर्जरी), डा. शिल्पा (प्रसूति)
|मेडिकल कालेज - बाल / मनोरोग / दंत / त्वचा / चेस्ट
|डा. कामिनी, डा. छवि (बाल), डा. आशीष (मनोरोग), डा. हरमूर्ति (दंत), डा. कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश, डा. रूबी (नेत्र), डा. राठौर, डा. रतिभान (ENT), डा. राघवेंद्र, डा. मधुलिका (चर्म), डा. सुनील निखर (चेस्ट)
कानपुर देहात (मेडिकल कालेज)
समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक | शिकायत नंबर: 9506502480
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन / ईएनटी / स्त्री रोग
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह (मेडिसिन), डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला (ENT), डा. सविता साहू, डा. गीता यादव (स्त्री रोग)
|हड्डी / बाल / नेत्र / त्वचा
|डा. राम कुमार गौतम (हड्डी), डा. अमर चंद्र गुप्ता (बाल), डा. जयवर्धन (नेत्र), डा. प्रसून सचान (त्वचा)
|मनोचिकित्सा / सर्जरी / दंत
|डा. धर्मवीर चौधरी (मनोचिकित्सा), डा. जसवीर (सर्जरी), डा. रूबी द्विवेदी (दंत)
बांदा (जिला अस्पताल व रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज)
समय: जिला अस्पताल 08:00 से 02:00 | मेडिकल कालेज: 09:00 से 03:00
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक
|जिला अस्पताल - रेडियो / सर्जन / मेडिसिन
|डा. किशुन कुमार (रेडियो), डा. रामेंद्र, डा. प्रतीक्षा (सर्जन), डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश (फिजिशियन)
|जिला अस्पताल - ईएनटी / बाल / नेत्र / हड्डी
|डा. मुकेश, डा. एमके गुप्ता (ENT), डा. राजेंद्र, डा. अशोक (बाल), डा. संपूर्णानंद, सुरुचि (नेत्र), डा. संदीप, डा. राजन, डा. विकास (हड्डी)
|जिला अस्पताल - स्त्री / मनोरोग / दंत
|डा. सुनीता सिंह (स्त्री रोग), डा. आलोक गुप्ता (मनोरोग), डा. प्रसून खरे (दंत)
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज
|डा. आकिव फारूकी (मेडिसिन), डा. संजय (सर्जरी), डा. अनीता (बाल), डा. कुंदन (चर्म), डा. मनोज (अस्थि), डा. जितेंद्र (ENT), डा. आकाश (नेत्र), डा. हिमांशु (मानसिक), डा. राजकमल (TB चेस्ट), डा. निधि (दंत), डा. मीनाक्षी (स्त्री रोग)
हमीरपुर (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|कमरा सं. / विभाग
|चिकित्सक
|07 - त्वचा / 08 - हड्डी
|डा. अतुल वर्मा (त्वचा), डा. ब्रह्म प्रकाश (हड्डी)
|101 - सर्जरी / 102 - फिजिशियन / 114 - ओपीडी
|डा. महेंद्र सिंह (सर्जरी), डा. परमेंद्र प्रजापति (फिजिशियन), डा. मोहित (जनरल OPD)
|115 - ईएनटी / 116 - दंत / 120 - नेत्र / 126 - बाल
|डा. विकास यादव (ENT), डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता (दंत), डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह (नेत्र), डा. आशुतोष निरंजन (बाल)
चित्रकूट (जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक | CMS डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
|विभाग
|चिकित्सक
|सर्जन / फिजिशियन / ईएनटी
|डा. साकिब अनवर (सर्जन), डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया (फिजिशियन), डा. राम नरेश (ENT)
|बाल रोग / नेत्र / हड्डी
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र, डा. शेफाली (बाल), डा. रमेश भारती, डा. अरुण (नेत्र), डा. एके मोहन (हड्डी)
|स्त्री / दंत / एनसीडी
|डा. रफीक अंसारी (स्त्री), डा. राजीव पाल (दंत), डा. भास्कर सिंह (NCD)
फतेहपुर (मेडिकल कालेज व जिला अस्पताल)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक
|मेडिकल कालेज - मेडिसिन / ईएनटी / स्त्री / हड्डी
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष, शुभम (मेडिसिन), डा. तरुण, डा. अभिनव (ENT), डा. रोशनी, डा. अंजली, डा. मोनिका (स्त्री), डा. सुजीत, डा. अजैया, डा. श्वेताब (हड्डी)
|मेडिकल कालेज - बाल / नेत्र / त्वचा / अन्य
|डा. नवीन, डा. शिवगोपाल (बाल), डा. जितेंद्र, डा. नुपुर (नेत्र), डा. रुबीना, डा. सोनम (त्वचा), डा. साक्षी (फुफ्फुसीय), डा. अनुराग (कार्डियो), डा. संदीप, डा. ऋचा (मनोचिकित्सा)
|जिला अस्पताल
|डा. संतोष (सर्जन), डा. तापस, डा. एनके सक्सेना, डा. अभिषेक, डा. आरबी सिंह, डा. डीके वर्मा (फिजिशियन), डा. अभिनव, डा. नवीन (ENT), डा. मूलचंद (बाल), डा. आदर्श (नेत्र), डा. सुधीर, डा. नितिन (हड्डी), डा. सोनम (चर्म), डा. राजीव तिवारी (कार्डियो)