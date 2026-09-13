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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 14 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Published: Sun, 13 Sep 2026 09:04 PM (IST)

कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 14 सितंबर को उपलब्ध ओपीडी सेवाओं और डॉक्टरों की सूची ...और पढ़ें

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  1. कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों में 14 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध

  2. मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग सहित विभिन्न विभागों में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे

  3. अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की जानकारी अवश्य लें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में सोमवार, 14 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है। 

आज की ओपीडी सूची (OPD Schedule)

कानपुर (GSVM एवं GSVSS PGI)

समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
मेडिसिन विभाग डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
सर्जरी विभाग डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
हड्डी रोग विभाग डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला (ENT) डा. एसके कनौजिया
त्वचा रोग विभाग डा. डीपी शिवहरे
बाल रोग विभाग डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग विभाग डा. परवेज खान
नेफ्रोलाजी (GSVSS PGI) डा. समीर गोविल
न्यूरोलाजी (GSVSS PGI) डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
न्यूरो सर्जरी (GSVSS PGI) डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन (GSVSS PGI) डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी (GSVSS PGI) डा. रिचा गिरि
यूरोलाजी (GSVSS PGI) डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन (GSVSS PGI) डा. चंद्रशेखर

कानपुर (उर्सुला, चेस्ट व हृदय रोग संस्थान)

अस्पताल / विभाग चिकित्सक
उर्सुला - फिजिशियन डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
उर्सुला - सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा
उर्सुला - ईएनटी (ENT) डा. राजेश वर्मा
उर्सुला - नेत्र रोग डा. अजय कुमार
उर्सुला - आर्थोपेडिक डा. आशीष मिश्रा
उर्सुला - बाल रोग डा. कैलाश
उर्सुला - त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर
उर्सुला - मनोरोग डा. चिरंजीव
कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
कार्डियक सर्जरी डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय डा. लक्ष्मी (चेस्ट रोग विशेषज्ञ)

कन्नौज (मेडिकल कालेज व जिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक | हेल्पलाइन CMS: 9415487268 / 9454455303
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
जनरल मेडिसिन (मेडिकल कालेज) डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह, डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
जनरल सर्जरी डा. अजीत सिंह
अस्थि रोग (हड्डी) डा. रोहित यादव, डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. कैलाश सोनी, डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. शिखा भारती, डा. अमृता नायक, डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
नाक-कान-गला (ENT) डा. अवनीश कुमार, डा. तरुण, डा. अभिनव
नेत्र रोग डा. जटा शंकर, डा. करिश्मा, डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल, डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
मानसिक रोग डा. अम्ब्रीश मिश्रा, डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
कार्डियोलाजी / फुफ्फुसीय डा. अनुराग गुप्ता (कार्डियो), डा. साक्षी दुबे (फुफ्फुसीय)
जिला अस्पताल ओपीडी (विभिन्न कक्ष) डा. सूरज कुमार, डा. चितरंजन, डा. निकेतन, डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
जिला अस्पताल (महिला विंग) डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि

फतेहपुर (जिला अस्पताल)

विभाग चिकित्सक
जनरल फिजिशियन / परामर्शदाता डा. तापस त्रिपाठी, डा. एनके सक्सेना, डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह, डा. डीके वर्मा
जनरल सर्जन डा. संतोष
नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन
बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान
कार्डियोलाजी डा. राजीव तिवारी

इटावा (जिला अस्पताल व आयुर्विज्ञान विवि. सैफई)

समय: प्रातः 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
जनरल मेडिसिन (जिला अस्पताल) डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन / चेस्ट ओपीडी डा. विकास राजपूत, डा. आदेश कुमार (सैफई)
बालरोग विभाग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव, डा. दिनेश कुमार, डा. निशांत शर्मा
जनरल सर्जन डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
दंतरोग विभाग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया, डा. राजेश कुमार ठाकुर
नाक, कान, गला रोग डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी, डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
सैफई - विशेष क्लीनिक डा. मनोज कुमार (शुगर), डा. रिझिन सूरज (ब्रेस्ट), डा. सिद्धार्थ कुमार (कैंसर)
न्यूरोलाजी / न्यूरोसर्जरी डा. रमाकांत यादव (न्यूरो), डा. सजग कुमार गुप्ता (न्यूरोसर्जरी)
त्वचा एवं स्त्री रोग (सैफई) डा. स्वेता एस. कुमार (त्वचा), डा. कल्पना, डा. शालिनी (स्त्री रोग)

उरई (जिला चिकित्सालय व राजकीय मेडिकल कालेज)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 | CMS: 9415532973 / 9454369390
विभाग चिकित्सक
जनरल मेडिसिन / फिजिशियन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. जीतम सिंह, डा. वीरेंद्र गुप्ता
सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार, डा. केपी सिंह, डा. सुधांशु शर्मा
बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल, डा. दिव्या पिपरैया, डा. संतोष कुमार
अस्थि रोग (हड्डी) डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा, डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
स्त्री रोग विभाग डा. एंजिला यादव
मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान, डा. आयुषी द्विवेदी
नेत्र रोग (जिला नेत्र / मेडिकल) डा. एके पांडेय, डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
त्वचा / टीबी एंड चेस्ट डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता (चर्म), डा. मोहन मातृया (चेस्ट)

उन्नाव (जिला पुरुष व महिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 | CMO: 8005192700 | CMS पुरुष: 8005192800
विभाग चिकित्सक
मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव
नेत्ररोग विभाग डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग विभाग डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज सिंह
त्वचारोग / दंत रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव (त्वचा), डा. अमरेश कुमार (दंत)
मनोरोग / एनसीडी / फीवर डा. विकास दीक्षित (मानसिक), डा. अमित तिवारी (NCD), डा. सत्येंद्र (फीवर)
स्त्री एवं प्रसूति (महिला अस्पताल) डा. रेनू

औरैया (जिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक
विभाग चिकित्सक
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई
मनोरोग / हड्डी / सर्जन उपलब्ध नहीं

कानपुर देहात (मेडिकल कालेज)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक | शिकायत नंबर: 9506502480
विभाग चिकित्सक
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग / त्वचा रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता (बाल रोग), डा. प्रसून सचान (त्वचा)
मनोचिकित्सा / सर्जरी / दंत डा. धर्मवीर चौधरी (मनो.), डा. जसवीर (सर्जरी), डा. रूबी द्विवेदी (दंत)

चित्रकूट (जिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक | CMS डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
विभाग चिकित्सक
फिजिशियन / जनरल फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग / हड्डी रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार (नेत्र), डा. एके मोहन (हड्डी)
स्त्री रोग / दंत / एनसीडी डा. रफीक अंसारी (स्त्री), डा. राजीव पाल (दंत), डा. भास्कर सिंह (NCD)

बांदा (जिला अस्पताल व रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 (मेडिकल कालेज: 09:00 से 03:00)
विभाग / अस्पताल चिकित्सक
फिजिशियन / मेडिसिन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल, डा. आकिव फारूकी (मेडिकल कालेज)
सर्जन / जनरल सर्जन डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता, डा. संजय कुमार
बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत, डा. अनीता अग्रहरि
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया, डा. मनोज वर्मा
नेत्र / ईएनटी / मनोरोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा (नेत्र), डा. मुकेश कुमार (ENT), डा. आलोक गुप्ता (मनोरोग)
अन्य विशेषज्ञ (मेडिकल कालेज) डा. कुंदन चौहान (चर्म), डा. राजकमल सिंह (TB/चेस्ट), डा. मीनाक्षी (स्त्री रोग)

महोबा (जिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक
विभाग चिकित्सक
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
मनोरोग विभाग प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता
नाक, कान, गला डा. नरेंद्र राजपूत
बाल रोग / सर्जन डा. गोपाल प्रसाद (बाल रोग), डा. राहुल कुमार (सर्जन)
हड्डी एवं नेत्र रोग डा. हेमेंद्र (हड्डी), डा. डीके राय (नेत्र)

हमीरपुर (जिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
कमरा सं. / विभाग चिकित्सक
102 & 114 - फिजीशियन / जनरल डा. परमेंद्र प्रजापति, डा. मोहित
101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन
08 - हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत
120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
115 & 116 - ईएनटी / दंत डा. विकास यादव (ENT), डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता (दंत)
07 & 122 - त्वचा / मनोरोग डा. अतुल वर्मा (त्वचा), डा. नीता वर्मा (मनोरोग)

फर्रूखाबाद (डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग चिकित्सक
फिजीशियन / हृदय रोग डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा, डा. मनोज पांडेय (हृदय)
जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी
बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
हड्डी एवं नेत्र रोग डा. ऋषिकांत वर्मा (हड्डी), डा. मेघा सक्सेना (नेत्र)
नाक-कान-गला / दंत डा. नवनीत कुमार (ENT), डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा (दंत)
पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलॉजिस्ट डा. जय सिंह (पैथोलाजिस्ट), डा. प्रवीन कुमार (माइक्रोबायोलॉजिस्ट)
चेस्ट फिजीशियन अवकाश पर