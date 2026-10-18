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कानपुर में एनडीए छात्र का शव हॉस्टल में फंदे पर मिला, स्वजनों ने जताई हत्या की आशंका

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sun, 18 Oct 2026 05:26 PM (IST)

कानपुर के काकादेव स्थित एक हॉस्टल में एनडीए की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र विपिन पाल का शव पंखे ...और पढ़ें

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HighLights

  1. काकादेव हॉस्टल में एनडीए छात्र का शव मिला

  2. स्वजनों ने छात्र की हत्या की आशंका जताई

  3. पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही

जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव के एक हास्टल में शनिवार देर रात एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र का शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटकता मिला। घटना की जानकारी होते ही हास्टल में अफरातफरी मच गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल शुरू की।

वहीं, छात्र के स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाए हैं। फतेहपुर जिले के बिंदकी निवासी जगराम पाल का 20 वर्षीय बेटा विपिन पाल पांडुनगर स्थित ग्लोबल करियर एकेडमी में रहकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। रविवार देर रात हास्टल के कमरे में उसका शव पंखे से लटका मिला।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद काकादेव थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है।

काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि स्वजन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

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