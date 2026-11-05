Meta के अलर्ट पर कानपुर पुलिस ने सिर्फ 12 मिनट में बचाई जान, डाई पीकर सुसाइड करने वाला था युवक

संवाद सहयोगी, बिल्हौर। ककवन क्षेत्र में मेटा कंपनी से मिले अलर्ट पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 12 मिनट में युवक के घर पहुंचकर उसकी जान बचा ली। 21 वर्षीय युवक ने प्रेमिका के बातचीत बंद करने से मानसिक तनाव में आकर डाई पीने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया था। गंभीर हालत में मिले युवक को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया।

पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात 10:23 बजे मेटा कंपनी की ओर से पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को युवक की आत्महत्या संबंधी पोस्ट का अलर्ट ई-मेल से मिला। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर सोशल मीडिया सेंटर की टीम ने युवक की लोकेशन ट्रेस कर कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस को सूचना दी।

मुख्यालय से मिली जानकारी पर ककवन थाने में तैनात उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह, अमित सहाय और आरक्षी अनिल गुप्ता तत्काल युवक के घर पहुंचे। कमरे में युवक पलंग पर बेसुध पड़ा था। पास में डाई का खाली रैपर और गिलास मिला। पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया।

प्रेमिका के बात बंद करने से तनाव में था युवक स्वास्थ्य में सुधार होने पर युवक ने पुलिस को बताया कि वह पशु फार्म में मजदूरी करता है और एक लड़की से प्रेम करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने अचानक बातचीत बंद कर दी। इससे वह भावनात्मक तनाव में आ गया और आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने युवक की काउंसलिंग कर भविष्य में ऐसा कदम न उठाने के लिए समझाया। परिजनों ने पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की।