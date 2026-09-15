लखनऊ में कानकोर्स निर्माण से आज भी प्रभावित रहेंगी कई ट्रेनें, घर से निकलने से पहले देख लें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। लखनऊ स्टेशन पर चल रहे कानकोर्स निर्माण कार्य का असर रेल यातायात पर पड़ा। निर्माण कार्य के कारण मंगलवार को कई ट्रेनों का संचालन लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल और मानक नगर तक सीमित किया जाएगा।

इसके अलावा कई शहरों से आने-जाने वाली ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से संशोधित संचालन के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से लखनऊ जाने वाली गाड़ी संख्या 64701 का संचालन 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही होगा। इसी तरह 64702 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ट्रेन लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल से चलेगी।

कानपुर-लखनऊ रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों में भी बदलाव किया गया है। 64212 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ और 64214 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ मंगलवार को मानक नगर स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट रहेगी। 64203 लखनऊ-कानपुर सेंट्रल मंगलवार और बुधवार को लखनऊ की जगह मानक नगर से चलेगी।