केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का एलान: बौद्ध सर्किट से जुड़ेगा संकिशा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में होगा विकास

जागरण टीम, कानपुर। केंद्रीय संसदीय कार्य तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि वह संकिशा को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी करेंगे।

फर्रुखाबाद में बौद्ध स्थली संकिशा व मैनपुरी के राजघाट स्थित यूथ बुद्धिस्ट सोसायटी (वाईबीएस) में अभिधम्म महोत्सव में शामिल होने जा रहे रिजिजू सैफई स्थित हवाई पट्टी पर मंगलवार सुबह पहुंचे थे। यहां कहा कि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध अपनी माता व देवताओं के साथ देवलोक से संकिशा में उतरे थे। रिजिजू ने कहा कि सम्राट अशोक ने स्तंभ स्थापित कराया था।