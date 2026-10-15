कानपुर में नए बिजली उपभोक्ताओं के लिए केस्को ने शुरू की 'हैप्पी आवर कॉलिंग', रोजाना कर सकेंगे 100 लोगों से बात

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिजली के नए उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्याएं जानने के लिए कस्को ने सराहनीय पहल की है। नए उपभोक्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 'हैप्पी आवर कॉलिंग' व्यवस्था शुरू की है।

इस अभियान के तहत केस्को के अधिकारी रोजाना 100 से अधिक नए उपभोक्ताओं से फोन पर सीधे बात कर रहे हैं। खुद प्रबंध निदेशक (एमडी) नेहा जैन भी पांच-छह उपभोक्ताओं को कॉल कर उनसे आवेदन से लेकर कनेक्शन पाने और मीटर लगने एवं आपूर्ति चालू होने तक के मामले में फीडबैक ले रही हैं। ऐसे ही अन्य लोगों को भी इस कार्य में लगाया गया है।