क्या है हीमोप्रोटोजोआ इंफेक्शन, जिससे कानपुर चिड़ियाघर में 4 काले हिरणों की हुई मौत? दूसरे जानवरों के लिए भी है खतरनाक

जागरण संवाददाता, कानपुर। चिड़ियाघर में 15 दिन में चार काले हिरणों की मौत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन की नींद खुल गई है। हिरणों की मौत का कारण हीमोप्रोटोजोआ संक्रमण (खून में होने वाले संक्रमण) सामने आने के बाद यहां पर अन्य 75 हिरणों का वैक्सीनेशन टीकाकरण किया जा रहा है।

अब तक 50 हिरणों का टीकाकरण हो चुका है। इसके अलावा अन्य जानवरों का भी टीकाकरण करने की तैयारी है। टीकाकरण शुरू होने के बाद से किसी भी हिरण की मौत की सूचना नहीं आई, इसलिए ये माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन का असर दिख रहा है।

दूसरे जानवरों में भी टीकाकरण करने की तैयारी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईवीआरआई) के वैज्ञानिकों के अनुसार हीमोप्रोटोजोन का संक्रमण खून चूसने वाली मक्खियों के जरिये एक जानवर से दूसरे में फैलता है, इसके इंफेक्शन से बचने के लिए ही जानवरों का टीकाकरण कराया जा रहा है।