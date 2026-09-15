Kanpur Widow Pension: पति की मौत के बाद पेंशन के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर, तीन साल से इंतजार में महिलाएं

जागरण संवाददाता, कानपुर। महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन ले पाना आसान नहीं है। यहां कोई महिला तीन साल से तो कोई डेढ़-दो साल से कलेक्ट्रेट की दौड़ लगा रही है। ऐसे ही अन्य दिनों की तरह मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के बाहर कई महिलाएं पुराने दस्तावेज लेकर खड़ी अपनी बेबसी का दर्द बयां कर रही थीं। इसमें कोई नौबस्ता तो कोई बर्रा से आने वाली महिलाएं शामिल थीं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठीं आशा देवी निषाद ने बताया कि वह रामादेवी बाबानगर की रहने वाली हैं। उनकी पेंशन तीन साल से रुकी है, क्यों रोका गया है कार्यालय में ये उन्हें कोई कुछ बता नहीं रहा है। बताया कि वह कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो चुकी हैं। ढाई-तीन हजार रुपये किराया-भाड़ा भी खर्च हो चुका है, पर पेंशन मिलना शुरू नहीं हो पाया है। इनके साथ ही बैठीं माया ने बताया कि उनकी पेंशन एक साल से रुकी है। बर्रा बाईपास की

विजय लक्ष्मी ने बताया कि उनकी पेंशन वर्ष 2022 में आनी बंद हो गई थी, तब से वह लगातार जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आ रही हैं। कई बार फार्म भी आनलाइन कराया, लेकिन उनकी पेंशन दोबारा चालू नहीं हो पाई। बताया कि बर्रा से कलेक्ट्रेट आने में भी 200 रुपये खर्च हो जाते हैं और गरीबी में ये रुपये उनके लिए बहुत कीमत रखते हैं। पेंशन की उम्मीद में वह बार-बार कलेक्ट्रेट आ रही हैं।