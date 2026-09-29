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Weather Update: 4 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना, जानें क्या कहते हैं मौसम विशेषज्ञ

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 29 Sep 2026 04:27 PM (IST)

कानपुर में लगातार वर्षा के बाद मंगलवार को धूप निकली, लेकिन 4 अक्टूबर के बाद फिर बारिश की संभावना है। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मंगलवार को धूप निकली, दिन के तापमान में वृद्धि हुई

  2. 4 अक्टूबर के बाद कानपुर में फिर वर्षा के आसार

  3. बारिश और हवा से धान, मक्का की फसलें प्रभावित, किसान चिंतित

जागरण संवाददाता, कानपुर। लगातार वर्षा के बाद मंगलवार को भी धूप ने लोगों को बड़ी राहत दी। दिन के तापमान में जहा वृद्धि हुई वहीं, रात के तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। तापमान 20 डिग्री तक आ गया। वहीं एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ बारिश की संभावना है।

सितंबर में अब तक 474.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश की स्थिति नहीं बनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चार अक्टूबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। इसके बाद फिर वर्षा होने के आसार हैं। फिलहाल किसी सक्रिय मौसमी प्रणाली का भी असर नहीं है।

मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मंगलवार को तेज धूप भी निकल सकती है। स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं छिटपुट बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

फसलों में नुकसान की आशंका से किसान चिंतित

लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज हवा के कारण धान और मक्का की फसल खेतों में गिर गईं। फसलों में नुकसान की आशंका को लेकर किसान चिंतित दिखाई दिए।

धान और मक्का की फसल प्रभावित

लगातार बारिश और तेज हवाओं से खेतों में धान की खड़ी फसल गिर गई। कई स्थानों पर मक्का की फसल भी प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो खेतों में गिरी फसल को काफी नुकसान हो सकता है। तैयार होने की कगार पर पहुंची धान की फसल के गिरने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी किसानों को सता रही है।