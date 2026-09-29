Weather Update: 4 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना, जानें क्या कहते हैं मौसम विशेषज्ञ

जागरण संवाददाता, कानपुर। लगातार वर्षा के बाद मंगलवार को भी धूप ने लोगों को बड़ी राहत दी। दिन के तापमान में जहा वृद्धि हुई वहीं, रात के तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। तापमान 20 डिग्री तक आ गया। वहीं एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ बारिश की संभावना है।

सितंबर में अब तक 474.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश की स्थिति नहीं बनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चार अक्टूबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। इसके बाद फिर वर्षा होने के आसार हैं। फिलहाल किसी सक्रिय मौसमी प्रणाली का भी असर नहीं है।

मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मंगलवार को तेज धूप भी निकल सकती है। स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं छिटपुट बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

फसलों में नुकसान की आशंका से किसान चिंतित लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज हवा के कारण धान और मक्का की फसल खेतों में गिर गईं। फसलों में नुकसान की आशंका को लेकर किसान चिंतित दिखाई दिए।