Kanpur Weather Today: कानपुर में बदला मौसम, तेज हवा के साथ शुरू हुई वर्षा

जागरण संवाददाता, कानपुर। दो दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान शहरवासियों को बुधवार सुबह मौसम ने राहत दी। सुबह अचानक आसमान में बादल छाए और तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही देर में मौसम का मिजाज बदल गया और गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली। सड़कों पर निकले लोगों ने वर्षा से बचने के लिए ठिकाना तलाशा, वहीं कई इलाकों में सड़कें भीगी नजर आईं। सुबह के समय हुई वर्षा से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।

मंगलवार को दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बनी रही थी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से अधिक रहा था, जबकि वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हुई थी। शाम तक उमस का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को कानपुर में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान था। बुधवार सुबह के पूर्वानुमान में बादल और वर्षा की संभावना भी जताई गई थी।

अगले 24 घंटे भी बदला रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से गुरुवार तक कानपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुरुवार को भी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान दिन के तापमान में कुछ कमी आने के आसार हैं। हालांकि, वर्षा के बीच धूप निकलने पर फिर से उमस बढ़ सकती है।

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार और गुरुवार को मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, 25 सितंबर से मौसम में बड़ा बदलाव आने के संकेत हैं। 25 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवा के साथ वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके बाद 26 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा और 27 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।