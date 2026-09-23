Kanpur Weather Today: कानपुर में बदला मौसम, तेज हवा के साथ शुरू हुई वर्षा
कानपुर में बुधवार सुबह अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हो गई, जिससे शहरवासियों को दो ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में बुधवार सुबह अचानक तेज हवा के साथ वर्षा हुई।
दो दिनों की उमस और गर्मी से शहरवासियों को बड़ी राहत मिली।
मौसम विभाग ने अगले दिनों में भारी वर्षा की संभावना जताई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दो दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान शहरवासियों को बुधवार सुबह मौसम ने राहत दी। सुबह अचानक आसमान में बादल छाए और तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही देर में मौसम का मिजाज बदल गया और गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली। सड़कों पर निकले लोगों ने वर्षा से बचने के लिए ठिकाना तलाशा, वहीं कई इलाकों में सड़कें भीगी नजर आईं। सुबह के समय हुई वर्षा से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।
मंगलवार को दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बनी रही थी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से अधिक रहा था, जबकि वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हुई थी। शाम तक उमस का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को कानपुर में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान था। बुधवार सुबह के पूर्वानुमान में बादल और वर्षा की संभावना भी जताई गई थी।
अगले 24 घंटे भी बदला रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से गुरुवार तक कानपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुरुवार को भी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान दिन के तापमान में कुछ कमी आने के आसार हैं। हालांकि, वर्षा के बीच धूप निकलने पर फिर से उमस बढ़ सकती है।
पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार और गुरुवार को मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, 25 सितंबर से मौसम में बड़ा बदलाव आने के संकेत हैं। 25 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवा के साथ वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके बाद 26 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा और 27 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।
तेज हवा के साथ बदला मिजाज
बुधवार सुबह बादलों के छाने के साथ हवा की गति बढ़ी। अचानक मौसम बदलने से सुबह घर से निकले लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले दो दिनों से तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय बाजारों और प्रमुख मार्गों पर लोगों को परेशानी हो रही थी। सुबह की वर्षा के बाद हवा में ठंडक घुलने से मौसम सामान्य दिनों की अपेक्षा सुहावना हो गया।
यह भी पढ़ें- लखनऊ सहित 6 जिलों में घर घरीदने वालों के लिए खुशखबरी, 3090 आवासीय और व्यवसायिक इकाइयां बनेंगी
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया की आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट हो सकती है। फिलहाल बुधवार और गुरुवार को स्थानीय स्तर पर बादल बनने और वर्षा के दौर की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार से मौसम में बदलाव अधिक प्रभावी होने के आसार हैं।
यह भी पढ़ें- टुंडा कबाब से लेकर वाव मोमोज तक... UP के इन नामी रेस्टोरेंट्स में मिला सड़ा मांस और मिलावटी सामान, 7 के लाइसेंस रद