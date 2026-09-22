टुंडा कबाब से लेकर वाव मोमोज तक... UP के इन नामी रेस्टोरेंट्स में मिला सड़ा मांस और मिलावटी सामान, 7 के लाइसेंस रद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के अंतर्गत कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं प्रसंस्करण स्थलों पर गंभीर अनियमितताएं मिलने से सात इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए गए। टुंडे कबाबी, कानपुर के खाद्य प्रोसेसिंग एरिया में दुर्गंध विद्यमान थी। कच्चा मीट का रख-रखाव बेहतर नहीं मिला।

वाव मोमोज वाराणसी में पैक्ड खाद्य पदार्थों पर तिथि अंकित करने में लापरवाही मिली। आगरा के संजय पैलेस के करीब अमृतसरी कुलचा में गंदगी मिली। एसी एंटरप्राइज, गाजियाबाद के डीप फ्रीजर में चिकन एवं मटन से रक्त का रिसाव पाया गया। वेज-नानवेज का सेग्रीगेशन नहीं था। प्रोसेसिंग एरिया एवं बेसमेंट में अत्यधिक गंदगी पाई गई।