Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

Kanpur Weather Updates: तापमान पहुंचा 40 °C, गर्मी का अहसास, जानें अब बारिश होगी या नहीं?

By Shyam Singh Edited By: Anurag Shukla
Published: Sun, 13 Sep 2026 10:09 PM (IST)

वर्षा थमने के बाद कानपुर में उमस भरी गर्मी बढ़ गई है, रविवार को हीट इंडेक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक ...और पढ़ें

बारिश के दौरान जाती युवती। जागरण अर्काइव

बारिश के दौरान जाती युवती। जागरण अर्काइव

HighLights

  1. वर्षा थमने से कानपुर में उमस और गर्मी बढ़ी।

  2. रविवार को हीट इंडेक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।

  3. 19 सितंबर तक व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश में वर्षा थमते ही तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। वातावरण में नमी अब भी काफी होने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। दोपहर और शाम के समय तापमान से कहीं अधिक गर्मी का अहसास हो रहा है। शहर में रविवार शाम पांच बजे हीट इंडेक्स करीब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच पहुंचने से लोगों को सितंबर में एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 19 सितंबर तक प्रदेश में वर्षा कराने वाली मजबूत मौसमी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं।

रविवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शनिवार के 33 डिग्री के मुकाबले 0.4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और यह 25.6 से बढ़कर 26.8 डिग्री पहुंच गया। अधिकतम नमी 86 और न्यूनतम 60 प्रतिशत रही। देर रात हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। दिन में भी कई बार तेज हवा चली, लेकिन नमी अधिक होने के कारण उमस से राहत नहीं मिली।

13 दिन में अधिकतम तापमान पांच डिग्री बढ़ा

सितंबर के शुरुआती दिनों में मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहा था। एक सितंबर को अधिकतम तापमान 28.5 और न्यूनतम 24 डिग्री था। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हुई। नौ सितंबर को अधिकतम तापमान 34.2 और 10 सितंबर को 34.4 डिग्री पहुंच गया था। 11 सितंबर को वर्षा और बादलों के कारण अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री रहा, लेकिन इसके बाद फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। 13 सितंबर को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री दर्ज किया गया। यानी महीने की शुरुआत की तुलना में अधिकतम तापमान करीब पांच डिग्री बढ़ चुका है।

ट्रफ लाइन और मजबूत सिस्टम का अभाव

मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि लो प्रेशर एरिया और ट्रफ लाइन के प्रभाव से मानसून की गतिविधियां कुछ समय तक सक्रिय रही हैं। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के आसपास मानसून की कोई मजबूत ट्रफ लाइन या प्रभावी परिसंचरण केंद्र नहीं है। बंगाल की खाड़ी से उठे बादल सीधे गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भारी वर्षा की संभावना है।

मध्य प्रदेश की ओर से कुछ बादल हवा के साथ उत्तर प्रदेश की तरफ आए, लेकिन उनकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर रही। इससे प्रदेश को अपेक्षित नमी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। स्थानीय परिस्थितियों के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं-कहीं तेज बौछार पड़ सकती है। हालांकि व्यापक और लगातार बारिश के लिए फिलहाल कोई मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर है।

 इस महीने का तापमान

तारीख अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
09 34.2 26.2
10 34.4 26.2
11 31.6 26.0
12 33.0 25.6
13 33.4 26.8
औसत 33.3 26.1

 