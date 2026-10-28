कानपुर में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हुआ आसान, SIR के 30 सवालों से राहत; सूची में नाम के लिए भरें फार्म-6

जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के घोषणा पत्र में पूछे गए 30 सवालों का जवाब देने की अनिवार्यता से राहत मिल गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड और फार्म छह के माध्यम से आवेदन कर सकतें हैं।

इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो एसआइआर के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे या आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके थे। इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मतदाता घर बैठे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://www.eci.gov.in) के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एसआइआर के दौरान कानपुर में छह लाख से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें दो लाख से अधिक मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई थी। जिसके नोटिसों के माध्यम से मतदाताओं से निर्धारित सवालों के जवाब और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था।

हालांकि, बड़ी संख्या में लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत जवाब नहीं दे पाए थे। ऐसे में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को लेकर उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई थी। अब आयोग के नए निर्देश के बाद फार्म छह के माध्यम से नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

बीएलओ करेंगे फार्म का सत्यापन नई व्यवस्था में आवेदन के सत्यापन और डिजिटाइजेशन की जिम्मेदारी को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब वीआरसी (वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर) आपरेटर के स्थान पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) ही फार्म का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही आवेदन को डिजिटाइज करने की जिम्मेदारी भी बीएलओ को सौंपी गई है। इससे आवेदन की जांच और आगे की कार्रवाई बूथ स्तर पर पूरी की जा सकेगी।

सूची में नाम जुड़वाने के लिए भरें फार्म छह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोग फार्म छह भरकर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलेखों और विवरण का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्रता के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने की कार्रवाई होगी।