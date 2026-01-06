Language
    कानपुर मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी: 26.36 लाख मतदाता, नौ लाख नाम कटेंगे

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:34 AM (IST)

    कानपुर में मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है, जिसमें 26.36 लाख मतदाता शामिल हैं। नौ लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने के लिए चिन्हित किए गए है ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पूर्ण होने के बाद आज सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची (ड्राफ्ट) का प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत कुल 26 लाख 36 हजार 674 मतदाताओं की सूची प्रकाशित होगी। वहीं नौ लाख एक हजार 623 मतदाताओं के नाम काटने लिए चिन्हित किए गए हैं, जबकि दो लाख 15 हजार 69 मतदाताओं को नो-मैपिंग के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

    उप-जिला निर्वाचन अधिकारी डा.विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि छह जनवरी को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो जाएगा। प्रत्येक मतदाता अपने बूथ, तहसील और कलक्ट्रेट के साथ ही निर्वाचन कार्यालय में इस सूची को देख सकता है। आगामी छह फरवरी तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। इस दौरान जो भी सही मतदाता होंगे उनके नाम जोड़ने, हटाने के साथ ही नाम-पते में संशोधन के आवेदन भी लिए जाएंगे।

    27 फरवरी तक शिकायतों के निस्तारण कर दिया जाएगा, इसके बाद तीन मार्च आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति लेने के साथ ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा। छह फरवरी तक आनलाइन व आफलाइन नाम जोड़ने के लिए फार्म छह के साथ ही अन्य फार्म स्वीकार किए जाएंगे।