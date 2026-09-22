Kanpur Vineet Minocha Murder Case: बहू शालू सहित नौकर विशाल व राजकिशोर कोर्ट में पेश, 24 घंटे का रिमांड मंजूर

जागरण संवाददाता, कानपुर। दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में हत्यारोपित बहू शालू मिनोचा, नौकर विशाल और एक अन्य राज किशोर के रिमाइंडर अर्जी अदालत में स्वीकार कर ली है। 24 घंटे का रिमांड मिला है।

दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में साजिशकर्ता बहू शालू व हत्यारोपित पूर्व नौकर विशाल गौतम के पुलिस कस्टडी रिमांड पर मंगलवार को सुनवाई हुई। रिमांड मिलने के बाद शालू और नौकर का कारोबारी के बेटे सुब्रत से सामना होने के बाद हत्याकांड से नया पर्दाफाश हो सकता है।

इंदिरा नगर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी की पांच सितंबर की रात हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारोपित विशाल गौतम व साथी राजकिशोर को गिरफ्तार किया। उनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर साजिशकर्ता कारोबारी की मूलरूप से लखनऊ के ठाकुरगंज निवासी बहू शालू को गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेजा था। जांच के दौरान पुलिस ने कारोबारी के बेटे सुब्रत, शालू, विशाल के सात मोबाइल नंबरों की एक हजार पेज की काल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) निकलवाई। इसमें 300 से अधिक काल सुब्रत और विशाल के बीच हुईं।