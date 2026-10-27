Kanpur Traffic Jam: गुमटी नंबर-5 से जरीब चौकी तक एक किमी लंबा जाम, घंटाघर में भी फंसे वाहन

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार सुबह से ही शहर वाहनों के जाम में उलझ गया है। हर तरफ वाहनों का जाम ही जाम है। रावतपुर क्रॉसिंग से लेकर आरटीओ, एलएलआर अस्पताल के सामने, बकर मंडी से जरीब चौकी, परेड से फूलबाग और घंटाघर मार्गो पर वाहनों का भीषण जाम है।

वहीं, दूसरी ओर जीटी रोड पर बाबा सिंह ढाल तिराहे पर गुमटी नंबर 5 से लेकर जरीब चौकी तक दोनों लेने पर लंबा जाम लगा हुआ है। यहां जाम लगने का कारण एक तो रेलवे क्रॉसिंग का बंद होना और दूसरा जवाहर नगर, नेहरू नगर आरके नगर की ओर से आने वाले वाहन जीटी रोड पर बाबा सिंह ढाल तिराहे पर जरीब चौकी और गोल चौराहे की ओर मुड़ते हैं।