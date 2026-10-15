कानपुर में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छूटा तौलिया, तीन महीने बाद दर्द उठा तो सामने आई डॉक्टरों की करतूत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर के विश्वास हॉस्पिटल में महिला के पेट के ऑपरेशन के दौरान तौलिया छोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

महिला को मकसूदाबदा के ओमशांति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे ऑपरेशन के लिए विश्वास हॉस्पिटल लाया गया।

पीड़िता को ऑपरेशन के करीब तीन माह बाद दर्द हुआ तो जांच में तौलिया फंसे होने का पता चला। पीड़िता के पति ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

चार महीने पहले हुआ था ऑपरेशन

कानपुर देहात के मनेठू गांव निवासी मजदूर वीरेंद्र कुमार की 24 वर्षीय पत्नी सोनी को चार माह पूर्व पेट दर्द की शिकायत पर मकसूदाबाद के ओमशांति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

जांच में पता चला कि बच्चेदानी की ट्यूब फटने से पेट में खून जमा है। अस्पताल संचालक अजय ने सोनी के पेट का ऑपरेशन कल्याणपुर के विश्वास हॉस्पिटल में कराया और अपने अस्पताल लाकर डिस्चार्ज कर दिया।

करीब एक माह से सोनी को पुनः पेट में दर्द होने लगा और ऑपरेशन वाली जगह से पस आने लगा। जिसके बाद 11 अक्टूबर को स्वजन उसे लेकर अकबरपुर स्थित राफिल अस्पताल ले गए, जहां 12 अक्टूबर को जांच के बाद ऑपरेशन हुआ। पता चला कि पूर्व में हुए ऑपरेशन में लापरवाही की हद पार करते हुए पेट में तौलिया छोड़ दिया गया था।