गया जंक्शन पर RPF का 'ऑपरेशन सतर्क', 14 किलो चांदी के आभूषणों के साथ बंगाल का युवक हिरासत में

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन सतर्क के तहत कार्रवाई करते हुए 14.835 किलोग्राम चांदी के आभूषण और चांदी बरामद की है। इसकी अनुमानित कीमत 36 लाख 34 हजार 575 रुपये बताई गई है।

मामले में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बरामद चांदी के परिवहन और उसके स्वामित्व से संबंधित वैध दस्तावेज वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सका। आरपीएफ ने चांदी जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग, पटना को सूचना दी है।

14.835 किलोग्राम चांदी के आभूषण और चांदी मिली आरपीएफ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर को निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव के निर्देशन में गया पोस्ट के अधिकारी और जवान स्टेशन परिसर में आपराधिक गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली छोर की ओर स्थित फुट ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति भारी पीठू बैग लेकर प्लेटफार्म संख्या छह और सात की ओर जाता दिखाई दिया। संदेह होने पर उसे रोककर पूछताछ की गई।