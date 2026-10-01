कानपुर में 20 करोड़ से बनेंगे पांच भव्य प्रवेश द्वार, बढ़ाएंगे शहर की शान; टेंडर कराने की तैयारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम अवस्थापना निधि से शहर में पांच स्थानों में प्रवेश द्वार का निर्माण कराएगा। इसको लेकर सर्वे कराया गया है। डिजाइन बनाई गई है। टेंडर कराने की तैयारी की जा रही है।

रूमा प्रवेश द्वार

पहले प्रवेश द्वार रूमा में बनाया जाएगा। यह प्रयागराज के साथ ही वाराणसी का भी है। यहां पर शहर के उद्योगों को दिखाते हुए बनाया जाएगा। दीवार पर टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और लेदर उद्योग की झलक नजर आएगी। हरियाली, आधुनिक लाइटें लगेगी।

भौंती प्रवेश द्वार भौंती प्रवेश द्वार इसके मथुरा और वृंदावन से जोड़ते हुए भगवान श्रीकृष्ण की नगरी की झलक दिखाई जाएगी। गेट में कानपुर की संस्थापक करने वाले राजा हिंदू सिंह द्वार अंकित होगा। अर्द्ध चंद्राकार गेट के ऊपर ''''कानपुर-मैनचेस्टर आफ ईस्ट अंकित होगा।