कानपुर: पिता से कहा- आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी खाना, कुछ देर बाद फंदे पर लटकी मिली 9वीं की छात्रा

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर के तिलसहरी खुर्द के मजरा कनवापुर में पिता को अपने हाथों से खाना खिलाने के कुछ देर बाद ही 15 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

रविवार दोपहर उसका शव घर के जीने से निकले सरिये से साड़ी के फंदे के सहारे लटका मिला। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि पुलिस व फोंरेंसिक टीम ने काफी देर जांच की, लेकिन आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजन भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जांच जारी है।

तिलसहरी खुर्द के मजरा कनवापुर निवासी संजय पाल मजदूरी करते हैं। उनकी 15 वर्षीय बेटी अंजलि कक्षा नौ की गांव के ही एक इंटर कॉलेज में छात्रा थी। संजय ने बताया कि सुबह काम पर जाने से पहले बेटी ने खाना बनाकर दिया था। वो जिद कर रही थी अपने हाथों से खिलाउंगी।