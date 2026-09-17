कानपुर में टीबी कर्मचारियों की जनपद कार्यकारिणी गठित, अल्का सैनी अध्यक्ष और विनीत दीक्षित महामंत्री बने
कानपुर नगर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के कर्मचारियों की जूम मीटिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश टीबी कर्मचारी संघ की जनपद कार्यकारिणी का गठन किया गया।
HighLights
कानपुर में टीबी कर्मचारी संघ की जनपद कार्यकारिणी गठित।
अल्का सैनी अध्यक्ष, विनीत दीक्षित महामंत्री चुने गए।
कर्मचारियों के मुद्दों पर संगठन उचित मंच पर रखेगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर नगर। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की जूम मीटिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश क्षय रोग वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक संघ, जिसे उत्तर प्रदेश टीबी कर्मचारी संघ के नाम से भी जाना जाता है, की कानपुर नगर जनपद कार्यकारिणी का गठन किया गया।
बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विषयों को संगठन के माध्यम से उचित स्तर पर रखने तथा आपसी समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। अल्का सैनी को अध्यक्ष और विनीत दीक्षित को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।
कार्यकारिणी में संरक्षक महेंद्र शर्मा, एस. शेख, मार्गदर्शक दुर्गेश प्रताप सिंह, दिलीप जायसवाल, वरिष्ठ अध्यक्ष हरिभान यादव, उपाध्यक्ष शोभित सक्सेना, संध्या सचान, आनंद पांडेय, रोहित त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री अमित सक्सेना, संगठन मंत्री पूजा गौतम, कार्यालय मंत्री प्रकाश चंद्र गौतम, सह कार्यालय मंत्री राजेंद्र, मंत्री (संवर्ग) राजेश बिश्नोई, मनोज कनौजिया, रत्नेंद्र, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार सोनी, उप कोषाध्यक्ष शाहीन बानो, महासचिव मो. शाज़ेर, सचिव आर.के. आनंद, मीडिया प्रभारी विवेक मौर्य, सुनील सिंह तथा कानूनी सलाहकार अजीत मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई।
प्रदेश अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्र ने बताया कि जनपद कार्यकारिणी के गठन के बाद शीघ्र ही कार्यक्रम आयोजित कर सभी पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
उन्होंने कहा कि संगठन NTEP के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों के विषयों को उचित मंच पर रखने और विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करेगा।
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