कानपुर में डेंगू पसार रहा पैर, गुरुवार को 7 लोग हुए शिकार; जिले के ये इलाके बने हॉटस्पॉट!

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिले में डेंगू के डंक के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। गुरुवार को डेंगू के सात मामले सामने आए हैं। सचेंडी की रहने वाली 17 साल युवती के साथ गोविंद नगर की 50 साल की बुजुर्ग, बर्रा तीन की 37 साल के युवक, यशोदा नगर के 17 साल के युवक, गुमटी के 31 साल युवक व गुजैनी के सात वर्ष के बच्चे में डेंगू संक्रमण मिला है।

डिप्टी सीएमओ डा. राजेश्वर सिंह ने बताया कि वर्षा के मामले जिन क्षेत्रों से मिल रहे हैं, उनके घर के आस-पास व छत पर लार्वा मिला है। जो डेंगू का कारण बना। ऐसे घरों में जांच के लिए भेजी गई टीम ने बड़ी संख्या में लार्वा को नष्ट किया है।