कानपुर में प्रोसेसिंग कारखाने से 9 मिनट में 45 लाख की चांदी लेकर फरार हो गया चोर, वारदात CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के पोखरपुर में सोमवार तड़के एक चांदी प्रोसेसिंग कारखाने से 18 किलो चांदी लेकर (पाउडर फार्म) लेकर एक चोर चंपत हो गया। इसकी बाजार में कीमत 45 बताई जा रही है। जानकारी पर पहुंची एडीसीपी पूर्वी एसीपी कैंट ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की इसके बाद फ़ारेंसिक टीम भी पहुंची।

मूल रूप से महाराष्ट्र निवासी नितिन टोपे की नयागंज में दुकान है, वह नौबस्ता संजय गांधी नगर में रहते हैं। इसके अलावा उनका पोखरपुर स्थित पवन दाल मिल कंपाउंड में चांदी प्रोसेसिंग का कारखाना है, जिसमें वह बाजार से चांदी लाकर प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं।