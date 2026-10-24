कानपुर के 52 गुरुद्वारों में GEN-Z और जेन-Alpha को पढ़ाया जाएगा भारतीय संस्कृति का पाठ

जागरण संवाददाता, कानपुर। बदलते परिवेश के बीच सिख समाज के जेन जी (1997 से 2010 के बीच जन्मे बच्चे) और जेन अल्फा (2010 के बाद पैदा हुए बच्चे) को संस्कार, संस्कृति से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। इसमें बड़ों को भी भौतिकवादी सोच छोड़कर जड़ों से जुड़े रहने की सीख दी जा रही है।

जिले के 52 गुरुद्वारों में इसके लिए सिख समाज महिला विंग प्रतिदिन 30 से 50 के बैच को मातृभाषा गुरुमुखी पढ़ने-लिखने, भारतीय संस्कृति के मर्म को समझाने का काम शुरू करने जा रही है। 15 दिन के विशेष प्रशिक्षण से उन्हें इसमें पारंगत किया जाएगा।