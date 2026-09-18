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यूपी रोडवेज बस बनी मुसीबत..कानपुर-हमीरपुर रोड पर पतारा में बस के अंदर-बाहर धुआं ही धुआं, यात्रियों में मची अफरातफरी

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 18 Sep 2026 01:43 PM (IST)

कानपुर-हमीरपुर रोड पर पतारा में एक रोडवेज बस के इंजन से धुआं उठने से अफरातफरी मच गई। हालांकि, सभी यात्री ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर-हमीरपुर रोड पर रोडवेज बस में धुआं

  2. पतारा में बस से सभी यात्री सुरक्षित उतरे

  3. इंजन से धुआं उठने के बाद बस रोकी गई

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। यूपी रोडवेज बस लगातार यात्रियों के लिए मुसीबत बनती जा रहीं हैं। कभी टायर फटने तो कभी पंचर होने की समस्या के बाद अब चलती बस में धुआं उठने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। बस के अंदर और बाहर धुआं ही धुआं होने से यात्री उतर कर भागे।

महोबा से कानपुर जा रही महोबा डिपो की बस में शुक्रवार दोपहर पतारा के पास अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत बस को किनारे खड़ा किया। इसके बाद बस में सवार 26 सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ देर बाद धुआं शांत हुआ। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।

हमीरपुर जिले के कुण्डौरा निवासी रोडवेज बस चालक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह शुक्रवार दोपहर वह महोबा डिपो से बस लेकर कानपुर जा रहे थे। परिचालक पूनम देवी ने बताया कि कानपुर - हमीरपुर रोड पर पतारा कस्बा के पास पुलिस चौकी मोड़ के पास पहुंचते ही बस में अचानक तेज धुआं उठने लगा। इस दौरान रोडवेज बस को किनारे खड़ा किया। इसके बाद बस में सवार 26 सवारियों को आनन-फानन कर बस से नीचे उतारा गया।

हाइवे पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बस चालक धर्मेंद्र ने बताया इंजन में लगे नेजुल से आयल लीक होने के चलते धुआं उठना शुरू हुआ था। एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चालक ने सभी सवारियों को सुरक्षित बहार निकालकर दूसरी बस से अपने अपने गंतव्य को रवाना कर दिया गया था।


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