कानपुर में बरसात थमी, अब 28 करोड़ रुपये से होगा पैचवर्क और सड़कों का निर्माण

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम में टेंडर धांधली के बाद अब शहर में 28 करोड़ रुपये से पैचवर्क और सड़कों का निर्माण होगा।

30 दिन में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों तीन दिन हुई बरसात के कारण उखड़ी सड़कों का भी सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और जल निगम को उनकी उखड़ी व धंसी सड़कों की सूची भेज दी गई है।

नगर निगम ने 318 सड़कों व नाली का निर्माण व पैचवर्क कराने के लिए 28 करोड़ रुपये के टेंडर कराए हैं। इसमें तीन करोड़ से 42 सड़कों के पैचवर्क के टेंडर होने बाकी हैं, जो अगले हफ्ते तक करा लिए जाएंगे। इसमें तिलक नगर में सागर विला से ठंडी पुलिया तक काम 9.94 लाख से कराया जाएगा।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि अफसरों को आदेश दिए हैं कि बरसात रुक गई है, इसलिए पैचवर्क का कार्य शुरू किया जाए। पिछले दिनों तीन दिन हुई बारिश के कारण कई सड़कें उखड़ गई हैं उनका भी सर्वे कराया जा रहा है। बरसात के समय हुए जो पैचवर्क उखड़े हैं, उनको भी ठीक कराया जाएगा।