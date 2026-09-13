कानपुर में डेंगू, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टायफस के नए मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में डेंगू, स्वाइन फ्लूू के बाद अब स्क्रब टायफस के सामने आ रहे संक्रमितों ने खतरा बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर जारी रिपोर्ट में रविवार को बर्रा तीन की 44 वर्षीय महिला में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वाइन फ्लू का एक और संक्रमित सामने आया है। वहीं, स्क्रब टायफस का संक्रमण कृष्णा नगर की 69 वर्षीय महिला में मिला। अब तक जनपद में डेंगू के 92, स्वाइन फ्लू के दो व स्क्रब टायफस के दो संक्रमित मिल चुके हैं।

डिप्टी सीएमओ डा. राजेश्वर सिंह ने बताया कि लगातार हो रही लक्षण युक्त मरीजों की सैंपलिंग में स्वाइन फ्लू व डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में डेंगू व स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो रही है। वहां पर सघन सैंपलिंग व बुखार से ग्रसित मरीजों की जांच कराई जा रही है।

डेंगू व स्वाइन फ्लू के साथ अब स्क्रब टायफस के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए बस्तियों में रहने वालों की जांच के लिए संचारी रोग विभाग की टीम को लगाया गया है। स्क्रब टायफससंक्रमित जिगर्स (लाभा माइट्स) के काटने से फैलने वाली गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है। इसका खतरा ग्रामीण क्षेत्रों, झाड़ियों और खेतों में काम करने वाले लोगों में ज्यादा रहता है।