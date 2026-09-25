Weather Alert: कानपुर में 14 घंटे में 35 मिमी बारिश, अगले तीन दिन और बरसेंगे मेघ

जागरण संवाददाता, कानपुर। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने शहर के मौसम का मिजाज ही बदल दिया। गुरुवार रात से जो मेघ उमड़े-घुमड़े, वे शुक्रवार को भी जमकर बरसे। पिछले 14 घंटे में शहर में 35 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। इससे पिछले कुछ दिनों से धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली।

शुक्रवार सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बौछारों ने शहर को भिगो दिया। सड़कों पर पानी भर गया और मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवा ने तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट कर दी।



मौसम विभाग ने अभी अगले दो से तीन दिनों तक बारिश के आसार जताए हैं। बादलों और धूप की लुकाछिपी जारी रहेगी, लेकिन शाम के बाद बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है।



मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए मौसमी सिस्टम ने उत्तर भारत के मौसम में फिर बदलाव ला दिया है। कानपुर सहित पूरे यूपी में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर बना रहेगा।