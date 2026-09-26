Rain Alert: कानपुर में दो दिन से लगातार बारिश, कई इलाकों में जलभराव व गड्ढों में गिर रहे वाहन, कच्चे मकान भी गिरे

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में दो दिन से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह-जगह जलभराव और बरसात के कारण लोग घरों में कैद हो गए है। कई इलाकों में बिजली नहीं आने से पीने के पानी का संकट है। कच्चे मकान गिर रहे। जलभराव की वजह से गड्ढों में वाहन चालक फंसे रहे।

गुरुवार की रात से लगातार बारिश हो रही है। अभी तक रुकी नहीं है। नाले भी ओवर फ्लो हो गए है । सीसामऊ नाला ओवर फ्लो होने से खलासी लाइन, ग्वालटोली वीआइपी रोड में पानी भरा है। गोविंद नगर में चावला मार्केट से लेकर नंद लाल चौराहा तक पानी भरा है। दुकानों व घरों में भी पानी भर गया है। आरटीओ मार्ग सर्वोदय नगर में दो तक पानी भर गया है। यहां पर स्थित कार्यालयों के अंदर पानी भर गया है। मरियमपुर चौराहा के पास चारों तरफ पानी भर गया।

देवकी चौराहा से डबलपुलिया जाने वाले रास्ते में खुला गड्ढा खतरनाक हो गया है। सीएम ग्रिड से जुड़ी सड़कों में और भी अव्यवस्था हो गई है। पुराना सेल्स टैक्स रोड स्वरूप नगर में पानी भरने और कीचड़ होने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बगिया क्रासिंग से केसा आफिस कल्याणपुर,विकास नगर से गुरुदेव चौराहा तक, कर्रही रोड समेत अन्य सीएम रोड का हाल भी बेहाल हो गया है।

सड़के खुद जाने से और जल निकासी न होने के कारण लोग घरो में कैद है। यशोदानगर, किदवईनगर, रामादेवी, पनकी,आचार्य नगर, रायपुरवा, काकादेव, विजय नगर, जरौली, गुजैनी, कल्याणपुर, सिंहपुर से मैनावती मार्ग समेत कई इलाकों में पानी भरा है। जरीब चौकी से गांधीनगर तक पानी भरने के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे है। दो-दो फीट तक पानी भर गया है। पीपीन, नवीन मार्केट में पानी भर गया। चमनगंज, प्रेमनगर, बेकनगंज, बजरिया समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। फजलगंज, दादानगर और पनकी औद्योगिक क्षेत्र में भी फैक्ट्रियों तक में पानी भर गया है। सामान बर्बाद हो गया है। वहीं कई इलाकों में बिजली नहीं आने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ा।

धरने में क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठीं पार्षद कल्पना। जागरण नाला न बनने से पार्षद कल्पना बैठीं धरने पर वार्ड दो के तहत डीबीएस कच्ची बस्ती 30 अप्रैल 2026 में नाला 15 वित्त 1 करोड़ 70 लाख का भूमि पूजन हुआ था। महापौर, विधायक ने भूमि पूजन किया था। अब बारिश हो रही है और नाला भरा है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। इससे नाराज होकर पार्षद कल्पना निषाद नगर निगम में धरने पर बैठ गईं। उन्होंने बताया कि ठेकेदार नीरज त्रिवेदी के पास ठेका है। ऐसे में अब तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द नाला नहीं बना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

बिठूर में कच्चे मकानों पर आफत, छत व दीवारें गिरीं बिठूर के लवकुश नगर में शुक्रवार रात खपरैल के कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए, जबकि गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, कुरसौली गांव में तीन लोगो की छत गिर गई। लवकुश नगर निवासी अशोक शर्मा का गणेश मंदिर के पास खपरैल का कच्चा मकान है। रात करीब डेढ़ बजे अचानक कच्चे मकान की छत से मलबा गिरने की आवाज सुनकर परिवार की नींद खुल गई। परिवार के सदस्य तत्काल बाहर निकल आए। उनके बाहर आते ही कच्ची छत भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया।