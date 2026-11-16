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कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 2 की मौत; अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे

By atul mishra Edited By: Sakshi Gupta
Published: Mon, 16 Nov 2026 08:24 AM (IST)

कानपुर के पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. कानपुर के पटकापुर राधिका अपार्टमेंट में आग लगी।

  2. अग्निकांड में एक महिला और एक किशोर की मौत हुई।

  3. घायलों को उपचार के लिए उर्सुला अस्पताल भेजा गया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सोमवार तड़के आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक महिला और एक किशोर की मौत हो गई है।

मृतकों की पहचान 48 वर्षीय राखी साहू पत्नी जितेंद्र साहू और 15 वर्षीय प्रांजुल उर्फ प्रांजल बाथम (16) पुत्र अनिल कुमार बाथम के रूप में हुई है। इस अग्निकांड में कुछ अन्य लोग भी झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उर्सुला अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 

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