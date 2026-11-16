कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 2 की मौत; अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे

जागरण संवाददाता, कानपुर। पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सोमवार तड़के आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक महिला और एक किशोर की मौत हो गई है।

मृतकों की पहचान 48 वर्षीय राखी साहू पत्नी जितेंद्र साहू और 15 वर्षीय प्रांजुल उर्फ प्रांजल बाथम (16) पुत्र अनिल कुमार बाथम के रूप में हुई है। इस अग्निकांड में कुछ अन्य लोग भी झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उर्सुला अस्पताल भेजा गया है।