हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और व्यायाम है जरूरी: प्रो. संजय कुमार
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभागाध्यक्ष प्रो. संजय कुमार ने हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम युक्त आहार और ...और पढ़ें
HighLights
कैल्शियम युक्त आहार और नियमित व्यायाम हड्डियों के लिए आवश्यक
गठिया व जोड़ों के दर्द को अनदेखा न करें, डॉक्टर से मिलें
स्वयं दर्दनाशक दवाओं से बचें, गंभीर मामलों में सर्जरी प्रभावी
जागरण संवाददाता, कानपुर। सेहतमंद हड्डियों के लिए कैल्शियम व विटामिनयुक्त आहार लें और नियमित हल्का योग-व्यायाम जरूर करें। इससे हड्डियों में होने वाले दर्द, जकड़न व आवाज आने की समस्या से राहत मिलेगी। गठिया, हड्डियों के जोड़ के दर्द को लंबे समय तक अनदेखा नहीं करना चाहिए। हड्डियों की सेहत के लिए डाक्टर की सलाह पर ही दवाएं खानी चाहिए।
खुद से दर्द दूर करने वाली स्टेरायड और अन्य दर्दनाशक दवा से बचना चाहिए। यह बातें दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में जीएसवीएम मेडिकल कालेज के हड्डी रोग विभागाध्यक्ष प्रो. संजय कुमार ने पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कही। उन्होंने शहर की टूटी सड़कों के कारण बढ़ रहे हड्डियों के दर्द के मरीजों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बचाव के तरीके बताए। पेश है पाठकों से बातचीत के मुख्य अंश...
- हड्डियों व गांठ में दर्द क्यों होता है। इससे बचाव के लिए खान-पान में क्या शामिल करें? - सुरेश अवस्थी, पांडुनगर।
- उम्र के साथ होने वाले गठिया के कारण हड्डियों में दर्द अक्सर बढ़ता है। इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। डाक्टरी सलाह पर दवा खानी चाहिए और खुद से दर्दनाशक दवाएं नहीं लेनी चाहिए। खाने में कैल्शियमयुक्त आहार दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम का सेवन करें। शरीर के लिए विटामिन डी जरूरी है। इसके लिए रोजाना कुछ देर धूप में बैठें।
- एक दो साल से उठने व बैठने पर घुटनों में कट-कट की आवाज आती है? - मनीष, रावतपुर।
- अगर आपको दर्द, जकड़न नहीं हो रही है तो आप परेशान न हो। बढ़ती उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। आप कैल्शियम का सेवन करें। खाने में दही व दूध का सेवन करें। नियमित हल्का व्यायाम करें। धूप लें। अगर ज्यादा दिक्कत है तो एक बार आप एलएलआर अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में दिखा लें।
- घुटने में दर्द की समस्या रहती है। दो से तीन साल से परेशान हूं? क्या करूं - अशोक, जेके मंदिर। अनिल, सर्वोदय नगर।
- घुटने में दर्द की समस्या है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह गठिया की शुरुआत हो सकती है। एक बार आप एक्सरे कराकर एलएलआर अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में दिखा लें। घुटने का हल्का व्यायाम करें। ऐसा करने से घुटने का मूवमेंट बेहतर होगा। सीढ़ियों का प्रयोग करने से बचें। सुबह और शाम को व्यायाम करें। पुरानी चोट के कारण भी ऐसा हो सकता है।
- कंधे में दर्द की समस्या रहती है। अब व्यायाम करने में भी दिक्कत हो रही है? - अतुल मिश्रा, आदर्श विहार। शिवानी राजपूत, लाजपत नगर।
- उम्र के साथ कंधे व कमर की हड्डियां कमजोर होने लगते हैं। आप सीरम यूरिक एसिड की जांच कराकर एक बार दिखा लें। सोने व बैठने की स्थिति बेहतर करें। सुबह की धूप में समय बिताएं और खाने में कैल्शियम की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से दूरी बनाएं।
- हड्डियों से जुड़ी समस्या में कब आपरेशन कराना चाहिए। लोगों में डर रहता है कि आपरेशन के बाद दिक्कत बढ़ जाती है? - जयप्रकाश साहू, आजाद नगर। मंजू यादव, पांडुनगर। रामबेटी, नारायनपुरवा।
- यह मर्ज पर निर्भर करता है। अगर हड्डियों की समस्या बढ़ रही है तो डाक्टर की सलाह पर आपरेशन जरूर कराना चाहिए। अब तकनीक की मदद से गठिया, कूल्हा और सोल्डर की सर्जरी आसान हो गई है। इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। एक बार की सर्जरी से 10 से 20 साल तक का आराम मिल सकता है। जिन्हें चलने-फिरने दिक्कत हो रही है। उनके लिए सर्जरी सबसे बेहतर है। एक बार आप एक्सरे व खून की जांच कराकर ओपीडी में दिखा लें।
- शहर भर में गड्ढों के कारण कमर दर्द की समस्या हो रही है? - भुवन जोशी, बर्रा विश्वबैंक।
- वर्षा के समय में सड़क खराब हैं, इसलिए बाइक चलाने से बचें। गड्ढों में जाने से हड्डियों पर भार पड़ता है। जो हड्डियों में दर्द की समस्या बन रहा है। ज्यादा दिक्कत होने पर डाक्टर को दिखाएं। जमीन पर सीधे लेटकर पैर को ऊपर उठाएं और नीचे करें। ऐसा करके आप रीढ़ की हड्डियों को आराम पहुंचा सकते हैं।
- मेरी उम्र 65 साल है, सीढ़ी चढ़ने पर घुटने के पास आवाज आती है। अब कुछ दिन पहले से दर्द शुरू हो गया है? - मो. अनवर, सिविल लाइंस।
- उम्र के साथ गठिया बढ़ने का खतरा होने लगता है, इसलिए घबराएं नहीं। जांच कराकर इसका इलाज शुरू करें। आप एलएलआर के हड्डी रोग विभाग में दिखा लें। सिंकाई और नियमित व्यायाम कर इस समस्या से बच सकते हैं। पालथी मारकर बैठने से बचें। सीढ़ी चढ़ने से बचें। गठिया का इलाज बेहतर तरीके से अस्पताल में किया जा रहा है। आप जांच और एक्सरे कराकर दिखा लें। लंबे समय तक नजरअंदाज करने से दिक्कत बढ़ जाएगी।
- पत्नी को दोनों घुटनों में गैप हो गया है। अब डाक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं। क्या करें? - शिव गोपाल बाजपेई, रावतपुर गांव।
- यह गठिया की बीमारी है। इसमें चलने में दिक्कत होती है। गठिया में सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। एक बार आप सभी रिपोर्ट और जांच के साथ दिखा लें। बेहतर और निश्शुल्क इलाज की व्यवस्था हमारे अस्पताल है। आपको आराम पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। समय पर गठिया का इलाज जरूरी है।
इन बातों का रखें ख्याल
- दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं।
- सुबह की धूप लें और मछली या अंडे का सेवन करें।
- आहार में प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन सी भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें।
- नियमित हल्का योग व व्यायाम करें। इससे हड्डियों का मूवमेंट बना रहता है।
- सिगरेट या तंबाकू के सेवन से हड्डियां कमजोर होती हैं। इससे दूरी बनाएं।
इन्होंने किए प्रश्न
पूजा जैन, मसवानपुर। काजल अग्रवाल, साकेत नगर। सीमा झा, दबौली। अंकित शुक्ला, कल्याणपुर। संजय निषाद, बिठूर। राकेश वर्मा, दादानगर। अजय शर्मा, श्याम नगर। कविता सिसोदिया, सूटरगंज। कपिल पांडेय, लालबंगला। अर्पित अग्रवाल, श्याम नगर।